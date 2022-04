Những bí mật quyền lực trong thời trang của Nữ hoàng Anh

(Dân trí) - Tại sao Nữ hoàng Anh luôn mặc trang phục rực rỡ đủ các sắc độ, nhưng bà lại chỉ sử dụng một màu sơn móng tay, một kiểu dáng túi xách và giày trong suốt hơn nửa thế kỷ qua?

Tại sao Nữ hoàng Anh luôn mặc trang phục rực rỡ?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện tại đã ở tuổi 95, bà được xem là một trong những biểu tượng thời trang của Anh. Trong khi các biểu tượng thời trang được công chúng mến mộ thường là những phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thì Nữ hoàng Anh lại là một biểu tượng đặc biệt bền bỉ với thời gian.

Hình dung về Nữ hoàng Anh, công chúng nghĩ ngay tới những bộ trang phục sang trọng, quý phái với các tông màu rực rỡ, tươi tắn, theo ngôn ngữ thời trang hiện đại, đó là những bộ trang phục mang sắc "neon" - một phong cách mà ngay cả người trẻ không phải ai cũng dám lựa chọn.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Nữ hoàng luôn lựa chọn những bộ trang phục tươi tắn, rực rỡ nhất (Ảnh: Hello).

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Nữ hoàng luôn lựa chọn những bộ trang phục tươi tắn, rực rỡ nhất, thực tế, trong suốt những năm tháng trị vì của mình, Nữ hoàng đã luôn lựa chọn những sắc màu ấn tượng nhất, từ hồng tím, tới vàng chanh…

Vậy bí mật đằng sau những tông màu tươi sáng trong tủ đồ của Nữ hoàng là gì? Theo người con dâu của Nữ hoàng - công nương Sophie, Nữ hoàng muốn đảm bảo rằng người dân có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của bà trong các sự kiện lớn đông người.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90" (Nữ hoàng tuổi 90), công nương Sophie từng nói: "Nữ hoàng Elizabeth II cần phải nổi bật để người dân có thể thốt lên rằng: Nữ hoàng ở kia, tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi. Mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, công chúng đều sẽ phải ở cách xa một khoảng, trong khi ai cũng đều muốn được thấy bà dù chỉ là một thoáng khi bà đi qua".

Người phụ trách bộ sưu tập hiện vật của Hoàng gia Anh - bà Caroline de Guitaut cũng khẳng định điều này: "Nữ hoàng luôn hiểu rằng bà cần phải nổi bật trong đám đông".

Lý do đằng sau những phục trang rực rỡ của Nữ hoàng Anh giản dị như vậy. Rất hiếm khi đưa ra phát ngôn về thời trang, nhưng Nữ hoàng đã từng một lần nói một câu ngắn gọn nổi tiếng rằng: "I have to be seen to be believed" (Ta cần phải được nhìn thấy để được tin tưởng).

Nữ hoàng Anh chỉ dùng một màu sơn móng tay trong cả cuộc đời

Kể từ năm 1989, Nữ hoàng Anh Elizabeth chỉ dùng một màu sơn móng tay, đó là màu "Ballet Slippers" (Giày ba-lê) của một hãng sơn móng bình dân có trụ sở đặt tại Mỹ. Màu sơn rất tự nhiên này đã đồng hành cùng với Nữ hoàng suốt gần 30 năm qua, kể từ năm 1989.

Màu sơn khá nhạt này được cho là phù hợp với phong cách của Nữ hoàng, và đặc biệt, giá của nó lại khá "thân thiện", chỉ 9 USD/lọ (hơn 200.000 đồng). Nữ hoàng Anh - nhân vật quyền lực nhất của Hoàng gia Anh - vốn có những sở thích thời trang khá đặc biệt.

Kể từ năm 1989, Nữ hoàng Anh Elizabeth chỉ dùng một màu sơn móng tay, đó là màu "Ballet Slippers" (Giày ba-lê) của một hãng sơn móng bình dân có trụ sở đặt tại Mỹ (Ảnh: Hello).

Chẳng hạn như đối với túi xách, Nữ hoàng chỉ sử dụng túi do một nhà sản xuất thực hiện, bà đã thường xuyên dùng túi của hãng này từ năm 1968 đến nay, kể từ sau khi được tặng một chiếc túi của hãng và cảm thấy quá ưng ý. Kể từ đó, bà chỉ đặt túi của hãng này trong suốt hàng chục năm.

Với sơn móng tay cũng vậy, sau khi đã tìm được sắc độ màu ưng ý, bà quyết định gắn bó với cùng một sản phẩm sơn móng suốt hơn 3 thập kỷ. Thực tế màu sơn hồng nhạt "giày ba-lê" là màu sơn duy nhất Nữ hoàng Elizabeth dùng để sơn lên móng trong suốt hơn 30 năm qua.

Thực tế, màu sơn huyền thoại này đã tồn tại từ lâu và rất được ưa chuộng. Siêu mẫu Karlie Kloss, một cựu thiên thần của Victoria's Secret, từng gọi màu sơn "giày ba-lê" này là màu sơn bắt buộc phải có của cô mỗi khi mùa hè đến.

Nhân vật do nữ diễn viên Meryl Streep đảm nhận trong phim "The Devil Wears Prada" (Yêu nữ thích hàng hiệu - 2006) cũng từng có một câu thoại nhắc tới màu sơn huyền thoại này, khi bà yêu cầu các nữ nhân viên của mình phải sử dụng màu sơn móng "giày ba-lê".

Bí mật trong cách dùng túi xách của Nữ hoàng Anh

Mỗi khi xuất hiện bên ngoài cung điện, Nữ hoàng Anh Elizabeth II không bao giờ thiếu chiếc túi xách, đó là một chi tiết làm nên sự hoàn hảo, tinh tế cho diện mạo của người đứng đầu Hoàng gia Anh. Nhưng chiếc túi xách còn là tín hiệu giao tiếp bí mật của bà.

Thực tế, túi xách không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn có một vai trò quan trọng khác, là một cách giao tiếp ngầm giữa Nữ hoàng Anh và những người phục vụ bà.

Theo chuyên gia nghiên cứu lịch sử Hoàng gia Anh - ông Hugo Vickers, Nữ hoàng Anh sử dụng túi xách để gửi đi những tín hiệu bí mật, bởi khi xuất hiện ở bên ngoài, Nữ hoàng hiếm khi đưa ra bằng lời những yêu cầu của mình, những người phục vụ bà sẽ quan sát những cử chỉ, biểu cảm của bà để biết cần làm gì tiếp theo.

Mỗi khi xuất hiện bên ngoài cung điện, Nữ hoàng Anh Elizabeth II không bao giờ thiếu chiếc túi xách (Ảnh: Hello).

Ông Hugo Vickers đã trả lời phỏng vấn của tờ tạp chí People (Mỹ) về những thông điệp ẩn sau các thao tác mà Nữ hoàng thực hiện với túi xách. Nếu bà chuyển túi xách từ tay này sang tay kia, điều đó có nghĩa bà muốn dừng cuộc gặp gỡ, chuyện trò hoặc hoạt động mà bà đang tham gia.

Đặc biệt, nếu Nữ hoàng thay vì giữ chiếc túi xách bên mình, lại đặt nó lên bàn tại một sự kiện nào đó, đây là tín hiệu cho thấy bà đã sẵn sàng rời đi trong vòng 5 phút. Nếu bà khẽ xoay chiếc nhẫn cưới quanh ngón tay, đó là khi Nữ hoàng nhấn mạnh rằng bà muốn chuyển sang hoạt động khác tiếp theo.

Theo nghi thức Hoàng gia, khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, Nữ hoàng sẽ được giới thiệu đôi chút thông tin về người đang tiếp chuyện bà; khi cuộc trò chuyện dừng lại, người ta sẽ tiến lại nói những câu lịch thiệp để người tiếp chuyện hiểu rằng cuộc trò chuyện đã đến lúc kết thúc. Để biết khi nào mọi việc cần kết thúc, những người phục vụ sẽ theo dõi các tín hiệu của Nữ hoàng

Mỗi chiếc túi xách của Nữ hoàng đều được thực hiện dành riêng cho bà với phần quai túi dài hơn thông thường một chút để bà có thể thoải mái vắt trên tay mà vẫn thanh nhã, không gây bất tiện gì khi bà di chuyển hoặc bắt tay. Nữ hoàng không bao giờ dùng túi có khóa kéo, bà thích những chiếc túi xách mở ra thật dễ dàng, nhẹ nhàng.

Các túi xách của Nữ hoàng chỉ do một nhà sản xuất túi thực hiện, bà đã thường xuyên dùng túi của hãng này từ năm 1968 đến nay, kể từ sau khi được tặng một chiếc túi của hãng và cảm thấy quá ưng ý, bà chỉ đặt túi của hãng này suốt hàng chục năm qua.

Nữ hoàng rất thích những chiếc túi màu đen, đây cũng là màu ưa chuộng nhất đối với thời trang túi của bà, nhưng trong vài năm trở lại đây, Nữ hoàng bắt đầu dùng nhiều màu sắc tươi sáng hơn.

Về cơ bản, cấu trúc một chiếc túi xách của Nữ hoàng đã được bà thống nhất với nhà sản xuất từ lâu. Những chiếc túi của bà thường có thiết kế cổ điển với mức giá dao động quanh con số 1.650 bảng Anh (gần 50 triệu đồng).

Mỗi chiếc túi sẽ được chăm sóc, bảo quản cẩn thận để Nữ hoàng sử dụng lại nhiều lần. Nếu một chiếc túi có chi tiết bị hỏng, nó sẽ được gửi tới nhà sản xuất để sửa lại.

Nữ hoàng Anh chỉ đi một kiểu giày da màu đen đơn giản

Nữ hoàng Anh luôn mặc những bộ phục trang tươi sáng, rực rỡ, nhưng đối với giày dép, Nữ hoàng chuộng phong cách tối giản.

Về những đôi giày, Nữ hoàng chuộng giày da màu đen được thực hiện bởi một công ty đóng giày đã được bà tín nhiệm đặt hàng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những đôi giày của Nữ hoàng được thiết kế theo yêu cầu riêng của bà và có giá vào khoảng 1.200 USD/đôi (tương đương 28 triệu đồng).

Nữ hoàng Anh luôn mặc những bộ phục trang tươi sáng, rực rỡ, nhưng đối với giày dép, Nữ hoàng chuộng phong cách tối giản (Ảnh: Hello).

Giày của Nữ hoàng làm bằng chất liệu da bò, mềm mại, ôm chân, có nâng gót nhẹ nhưng cơ bản vẫn là dáng giày rất dễ đi, giúp Nữ hoàng có thể cảm thấy thoải mái cả ngày khi sử dụng.

Khi nhận một đôi giày mới được thực hiện cho Nữ hoàng, một nhân viên phụ trách phục trang của bà sẽ đi đôi giày này trước để đảm bảo giày mềm ra, đến khi Nữ hoàng sử dụng, bà sẽ cảm thấy thật thoải mái và không phải chịu những sự khó chịu mà một đôi giày mới thường gây ra trong lần đầu tiên sử dụng.

Người nhân viên làm nhiệm vụ đi trước đôi giày mới của Nữ hoàng phải đi tất rồi mới được xỏ chân vào giày, kích thước đôi chân của người này phải tương đương với đôi chân của Nữ hoàng để đạt tác dụng làm mềm đôi giày mới. Người này cũng chỉ có thể đi đôi giày mới trong không gian được cho phép, không phải "tự ý" muốn đi tới đâu cũng được.

Nữ hoàng đã gắn bó với mẫu giày da màu đen hơn nửa thế kỷ. Từng đôi giày đều được những người thợ đóng giày thực hiện bằng tay một cách cẩn trọng. Từng chi tiết trang trí trên mỗi đôi giày sẽ do Nữ hoàng đích thân lựa chọn.

Khâu thử giày lần cuối trước khi đôi giày được hoàn thiện luôn được tiến hành tại cung điện Buckingham. Người ta ước tính rằng trong cuộc đời mình, Nữ hoàng đã đi qua hàng trăm đôi giày.

Ở tại một thời điểm, bà sẽ có 10 đôi giày để luân phiên sử dụng tại các sự kiện khác nhau. Mỗi năm, công ty đóng giày sẽ thực hiện một tới hai đôi giày mới cho Nữ hoàng và họ sẽ định kỳ thay mới những chi tiết trang trí hoặc đóng lại gót cho những đôi giày mà Nữ hoàng vẫn còn tiếp tục sử dụng.

Tất cả các phục trang của Nữ hoàng đều được giữ lại cẩn thận, bao gồm cả những đôi giày. Có một ê-kíp chuyên chăm sóc cho phục trang của Nữ hoàng. Khi một đôi giày không còn được Nữ hoàng sử dụng nữa, người ta sẽ làm sạch giày, đánh bóng lại giày, rồi cất giữ cẩn thận như thể một món kỷ vật về Nữ hoàng.

Phương châm sống "không kêu ca, không giải thích" của Nữ hoàng Anh Câu nói "never complain, never explain" được xem như một phương châm sống mà Nữ hoàng Anh đã luôn áp dụng cho bản thân (Ảnh: Hello). Truyền thông Anh luôn đề cập tới câu "never complain, never explain" (không kêu ca, không giải thích) như thể một phương châm sống mạnh mẽ, quyết đoán của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Câu nói "never complain, never explain" được xem như một phương châm sống mà Nữ hoàng Anh đã luôn áp dụng cho bản thân khi đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, thử thách; và bà cũng định hướng cho các con cháu của mình sống theo phương châm này. Theo đó, Nữ hoàng luôn đề cao sự kiệm lời, không giải thích, không trình bày nhiều, cũng không than vãn, kêu ca khi gặp phải những vấn đề hay tình huống khó khăn. Cuộc sống của các thành viên trong Hoàng gia Anh luôn rất thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế, cũng vì vậy mà nhiều khi, Hoàng gia Anh phải đối diện với những thông tin không chính xác, dù vậy, phía Hoàng gia Anh rất ít khi đưa ra hồi đáp trước các thông tin có tính chất "đồn thổi". Phong cách ứng xử này được cho là một dẫn chứng của việc "never explain" (không giải thích). Phương châm sống "never complain, never explain" dần dần được nhiều nhân vật nổi tiếng tiếp thu và lựa chọn làm theo.

Bích Ngọc

Theo Vanity Fair

22/04/2022