Giả công an vào sân bay Đà Nẵng, đang “diễn sâu” gặp ngay an ninh thật

Tối 6/8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã bàn giao một đối tượng mặc đồ công an có dấu hiệu bất thường cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng xử lý.

Trước đó, khoảng 18h10, bộ phận an ninh tuần tra tại sân bay Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên mặc quân phục công an đứng điều khiển phương tiện lưu thông tại điểm đón/trả khách dành cho xe Grab, nhà ga quốc nội.

Người này có biểu hiện không bình thường.

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Sân bay Đà Nẵng).

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu nam thanh niên về phòng trực ban để làm việc. Người này được xác định là T.Q.H. (30 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng).

Tại phòng trực ban, nam thanh niên có biểu hiện không bình thường về tâm lý, không đủ tỉnh táo để làm việc. Tuy nhiên qua xác minh người này không phải là công an.

Theo yêu cầu của Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, để xử lý vi phạm, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng xử lý.