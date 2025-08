Công an giả bị lộ tẩy khi muốn lừa thêm 500 triệu đồng

Ngày 6/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Phúc (26 tuổi, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) từ Công an phường Hòa Khánh để điều tra vụ việc giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 5/8, Công an phường Hòa Khánh nhận tin báo của ông N.Đ.H. (51 tuổi, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Phúc (bên phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã xác minh Nguyễn Thành Phúc là nghi phạm gây án nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thông qua mạng xã hội Zalo với tên “Nguyen Tran Dai An”, Phúc thuê phòng trọ do ông H. quản lý và kết bạn với nạn nhân.

Đối tượng giới thiệu bản thân là cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng, vừa được điều động về Công an quận Liên Chiểu (lúc chưa giải thể) để nhận nhiệm vụ.

Đến ngày 9/7, lợi dụng việc ông H. đang có tranh chấp dân sự lớn, Phúc dựng kịch bản "chạy việc lấy lại tiền” và chiếm đoạt của nạn nhân 180 triệu đồng. Khi đối tượng yêu cầu chuyển thêm 500 triệu đồng, nạn nhân nghi ngờ nên đã trình báo công an.

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an còn nghi ngờ Phúc có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích vay 600 triệu đồng.