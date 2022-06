Kim Kardashian bị tố làm hỏng chiếc váy huyền thoại của Marilyn Monroe

Kim mặc lại chiếc váy của Marilyn Monroe đi dự Met Gala (Ảnh: New York Post).

Mới đây, một người đàn ông có tên Darrell Rooney khi tới thăm bảo tàng Ripley's Believe It Or Not! ở Hollywood (Mỹ) đã ghi lại những đoạn clip cho thấy, chiếc váy gắn liền với tên tuổi và hình ảnh của nữ minh tinh Marilyn Monroe (1926 - 1962) đã bị tổn hại, sau khi nữ tỷ phú Kim Kardashian mượn chiếc váy này mặc đi dự sự kiện thời trang Met Gala hồi tháng 5 vừa qua.

Darrell Rooney đã chia sẻ những đoạn clip và bức ảnh ghi lại hình ảnh cận cảnh những chi tiết của chiếc váy đang được trưng bày tại bảo tàng. Người đàn ông này viết trên mạng xã hội: "Hãy nhìn những tổn hại gây ra cho chiếc váy. Không thể nào sửa chữa lại được. Bộ váy mà Marilyn Monroe đã mặc từ năm 1962 hiện giờ đang xuất hiện những vết rạn vải".

Trong một bức ảnh mà Darrell Rooney chụp lại, có thể thấy rõ vết rạn vải. Hồi đầu tuần này, một số bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy bộ váy hiện tại đã xuất hiện những dấu hiệu của việc bị tổn hại, chẳng hạn như việc những hạt đá lấp lánh đính trên váy bị rơi rụng.

Tại sự kiện Met Gala, Kim Kardashian chỉ mặc chiếc váy huyền thoại này trong khoảng vài phút rồi sau đó thay một chiếc váy khác may giống như chiếc váy nguyên bản này. Việc này là để tránh làm tổn hại tới chiếc váy, nhưng dường như chỉ vài phút mặc xuất hiện trên thảm đỏ đã đủ để tác động tới bộ váy lâu năm.

Những hạt đá lấp lánh đính trên váy bị rơi rụng (Ảnh: USA Today).

Thực tế, Kim Kardashian có vóc người đậm hơn Marilyn Monroe, khi lên kế hoạch mặc chiếc váy huyền thoại này đi dự Met Gala, Kim đã phải giảm cân "kịch liệt" và cấp tốc. Hành động ấy làm dấy lên không ít tranh luận về những hệ lụy có thể xảy ra đối với sức khỏe của cô và vô tình đưa ra những thông điệp không tích cực đối với các fan hâm mộ xung quanh vấn đề diện mạo.

Dù vậy, thực tế là ngay cả khi Kim đã giảm cân, vóc dáng của Kim vẫn lớn hơn Marilyn, nên chuyện gây tổn hại tới chiếc váy thực sự là có thể xảy ra.

Trước đây, Marilyn Monroe mặc bộ váy nổi tiếng này để xuất hiện trên sân khấu hát "Happy Birthday Mr President" trong sự kiện chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ đương thời - ông John F. Kennedy hồi năm 1962. Khi ấy, cô đã yêu cầu nhà may thực hiện chiếc váy bó sát hết mức, vì vậy, chiếc váy này vốn cũng đã rất... "chật chội" so với vóc dáng của Marilyn Monroe rồi.

Bộ váy gợi cảm của Marilyn Monroe từng được bán ra tại một cuộc đấu giá với mức giá lên tới 4,8 triệu USD, bên mua thành công chính là bảo tàng Ripley's Believe It or Not. Bộ váy trứ danh có gắn 6.000 viên đá được xem là một món đồ gắn liền với hình ảnh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe - một nhân vật nổi tiếng trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ.

Phía bảo tàng từng nói họ không hề nhận thấy có tổn hại nào xảy ra với chiếc váy sau khi cho Kim mượn (Ảnh: New York Post).

Trước khi đi dự Met Gala, Kim Kardashian đã chia sẻ về sự cẩn trọng của mình khi mặc chiếc váy này: "Tôi rất hiểu tầm quan trọng của chiếc váy này trong đời sống văn hóa đại chúng Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ ngồi xuống hay ăn uống khi mặc chiếc váy này, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho chiếc váy, tôi cũng sẽ không sử dụng các loại đồ trang điểm dành cho cơ thể như tôi vẫn thường sử dụng".

Sau những tranh luận xung quanh việc bảo tàng Ripley's Believe It Or Not! cho Kim mượn chiếc váy nổi tiếng này để mặc, phía bảo tàng đã đưa ra tuyên bố rằng, sau khi sự kiện Met Gala kết thúc, họ không hề nhận thấy có tổn hại nào xảy ra với chiếc váy.

Phía bảo tàng cho hay: "Quyết định cho mượn chiếc váy là một quyết định không dễ dàng gì đối với chúng tôi, nhưng cô Kim Kardashian đã thể hiện sự tôn trọng hết sức đối với cơ hội mà chúng tôi dành cho cô cũng như với chiếc váy có tầm quan trọng này.

Cô Kim đã có những tìm hiểu chuyên sâu và thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của chúng tôi như không sử dụng đồ trang điểm cho cơ thể, chỉ mặc chiếc váy trong một thời gian ngắn khi xuất hiện trên thảm đỏ, không chỉnh sửa chiếc váy. Cô Kim đã đưa thêm một nét mới vào trong lịch sử tồn tại của chiếc váy này".

Hiện tại, trước những tranh cãi của cư dân mạng xoay quanh những "bằng chứng" mới nhất về việc chiếc váy đã gặp phải những tổn hại, phía bảo tàng chưa đưa ra phát ngôn nào chính thức.

Bộ đầm huyền thoại của Marilyn Monroe đã bị rách nhẹ một bên quai váy (Video: Darrell Rooney/Instagram).