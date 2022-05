Ai ngờ tỷ phú Bill Gates là... "soái ca ngôn tình": "Sẽ mãi cưới một người"

(Dân trí) - Mới đây, ông Bill Gates khiến tất cả phải sửng sốt về cách ông nhìn nhận và đối thoại về cuộc hôn nhân đổ vỡ và về người phụ nữ từng là vợ ông.

Tỷ phú Bill Gates khẳng định "được chọn lại vẫn cưới Melinda": "Soái ca ngôn tình"... là đây

Khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nếu người trong cuộc lên tiếng than trách, thể hiện sự đau buồn, suy sụp, điều đó không có gì bất ngờ. Bà Melinda Gates - vợ cũ của tỷ phú Bill Gates - đã tâm sự những nỗi khốn khổ của mình khi ở vào chặng cuối của cuộc hôn nhân với ông Bill. Bà cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại trong cuộc hôn nhân không thể cứu vãn của ông bà.

Sau những chia sẻ của vợ cũ trong hàng loạt cuộc phỏng vấn thực hiện cả trên mặt báo và trên sóng truyền hình trong tháng 3 năm nay, thoạt tiên ông Bill Gates giữ im lặng. Mới đây, ông đã lên tiếng và khiến tất cả phải sửng sốt bởi cách nhìn nhận và đối thoại của ông về cuộc hôn nhân đổ vỡ và về vợ cũ, những chia sẻ ấy nằm ngoài những hình dung của nhiều người.

Hiện tại, những chia sẻ của ông Bill Gates về hôn nhân đang là điều được truyền thông - công chúng quan tâm, nhìn cách người giàu đối diện với đổ vỡ, thất bại, xem cách họ vượt qua khiến chúng ta - những người... bình thường - cảm thấy thích thú, bởi qua đó ta nhận ra được đôi điều hữu ích cho mình.

Hiện tại, những chia sẻ của ông Bill Gates về hôn nhân đang là điều được truyền thông - công chúng quan tâm (Ảnh: Daily Mail).

Những người giàu có, quyền lực ở tầm cỡ như Bill Gates, họ luôn xác định cho mình tâm thế làm chủ "cuộc chơi". Dù phải đi qua thất bại, đổ vỡ, nhưng cách nhìn mà Bill Gates lựa chọn để đối thoại với truyền thông - công chúng ở thời điểm này lại cho thấy ông không hề là một con người thất bại (trong hôn nhân) hay đang bị chôn vùi trong xúc cảm tiêu cực.

Có thể, đó chỉ là cách mà Bill Gates lựa chọn để tái xuất một cách thoải mái, tự nhiên hơn trước truyền thông - công chúng, kể từ sau cơn khủng hoảng hình ảnh xảy ra hồi năm ngoái, nhưng động thái của ông vẫn đáng để quan tâm.

Phát ngôn gây chú ý mới nhất của Bill Gates chính là việc ông khẳng định sẽ vẫn cưới bà Melinda nếu được lựa chọn lại từ đầu. Vị tỷ phú 66 tuổi khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức The Sunday Times (Anh) rằng ông không hề hối tiếc vì những gì đã qua, ông mãn nguyện vì đã bước vào hôn nhân với bà Melinda (hiện 57 tuổi) và gắn bó với bà trong 27 năm.

Cách Bill Gates nhìn nhận việc ly hôn cũng khá nhẹ nhàng: "Mọi cuộc hôn nhân khi đi đến giai đoạn bọn trẻ đã trưởng thành và dần rời xa tổ ấm, đều sẽ phải trải qua những biến động. Cuộc hôn nhân của tôi cũng vậy, đáng buồn là tôi đã phải trải qua sự biến động có tên là ly hôn. Từ góc nhìn của tôi, tôi thấy mình đã có được một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì đã có trong cuộc hôn nhân ấy. Nếu được chọn lại, tôi cũng không muốn cưới ai khác ngoài Melinda".

Khi được hỏi về mong muốn tái hôn, Bill Gates chia sẻ rõ ràng rằng ông không có ý định kết hôn lần thứ hai trong đời: "Nói về tương lai, tôi không có kế hoạch nào cả, nhưng tôi vẫn cho rằng hôn nhân là điều chúng ta nên có trong đời". Ông Bill cũng tâm sự rằng hiện tại ông vẫn chưa thể vượt qua "nỗi buồn" của sự đổ vỡ hôn nhân sau 27 năm gắn bó với bà Melinda.

Ông Bill và bà Melinda có 3 người con chung, gồm hai con gái Jennifer (26 tuổi) và Phoebe (19 tuổi), con trai Rory (22 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Ông Bill Gates và bà Melinda Gates từng tổ chức một hôn lễ ở Hawaii sau khi đã hẹn hò trong 7 năm. Sau 27 năm gắn bó trong hôn nhân, hai ông bà đi đến quyết định ly hôn hồi tháng 5/2021. Họ có 3 người con chung, gồm hai con gái Jennifer (26 tuổi) và Phoebe (19 tuổi), con trai Rory (22 tuổi).

Ở tại thời điểm thông báo về quyết định chia tay, ông Bill và bà Melinda đã cùng đưa ra một tuyên bố chung: "Sau rất nhiều suy nghĩ và nhiều nỗ lực sửa chữa mối quan hệ giữa chúng tôi, chúng tôi vẫn phải đưa ra quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục có chung niềm tin vào sứ mệnh thiện nguyện và sẽ tiếp tục cộng tác với nhau trong các công việc chung của quỹ từ thiện, nhưng chúng tôi không tin rằng mình còn có thể phát triển bên nhau với tư cách vợ chồng trong chặng đường phía trước được nữa. Chúng tôi mong đợi có được sự riêng tư trong lúc chúng tôi tìm hiểu về một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình".

Trong cuộc phỏng vấn, Bill Gates lảng tránh câu hỏi về việc ông có từng lừa dối vợ hay không. Trước đó, đã xuất hiện một số thông tin rằng ông Bill Gates từng có những cuộc tình ngoài luồng khi còn trong cuộc hôn nhân với bà Melinda. Về thông tin này, bà Melinda chỉ từng nói rằng ông Bill Gates "có những câu hỏi cần phải tự mình trả lời".

Khi được hỏi rằng cặp đôi hiện có còn là bạn không, ông Bill khẳng định: "Tôi cho rằng chúng tôi là bạn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Melinda từng nói rằng cô ấy không muốn dùng từ "bạn" để nói về mối quan hệ giữa chúng tôi trong hiện tại, nhưng tôi sẽ dùng từ "bạn". Chúng tôi đã có một mối quan hệ rất quan trọng, rất phức tạp, rất gần gũi mà chúng tôi lựa chọn cùng nhau nỗ lực gây dựng, vun đắp trong suốt nhiều năm tháng.

Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn đang nỗ lực hợp tác với nhau. Tôi cũng đang buồn bã tìm cách đi qua đổ vỡ giống như cô ấy. Chúng tôi đã từng trưởng thành hơn, phát triển tốt đẹp hơn khi ở bên nhau.

Khi tôi bước vào hôn nhân, công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi ấy, tôi là một người đàn ông 38 tuổi nhưng tự thấy mình vẫn còn rất trẻ. Cô ấy là một người phụ nữ 28 tuổi nhưng đã rất trưởng thành. Chúng tôi bước vào hôn nhân. Trong những năm tháng sau đó, chúng tôi đã cùng học được nhiều điều khi ở bên nhau, có những điều tốt đẹp, cũng có những điều không được như vậy... Nhưng sự đồng hành ấy đã kéo dài trong suốt hơn nửa cuộc đời trưởng thành của tôi".

Cách phân chia tài sản êm thấm và nhanh chóng khi ly hôn: Bill Gates đã bị "tổn thương"

Khi kết hôn, ông Bill và bà Melinda không có hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng họ đã nhanh chóng thỏa thuận xong xuôi và hoàn tất thủ tục ly hôn một cách êm thấm hồi tháng 8/2021.

Ông Bill Gates hiện là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản 129,4 tỷ USD. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã chia sẻ thẳng thắn về cách ông và bà Melinda phân chia tài sản khi ly hôn: "Chúng tôi dành thời gian để đưa ra được một cách dàn xếp công bằng, mà cả hai bên cùng thống nhất rồi ký vào giao ước.

Khi kết hôn, ông Bill và bà Melinda không có hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng họ đã nhanh chóng thỏa thuận xong xuôi hồi tháng 8/2021 (Ảnh: Daily Mail).

Nhưng thực sự cả hai chúng tôi đều không phải đối diện với bất cứ sự sụt giảm thực tế nào xét về mặt giá trị tài sản. Câu chuyện phân chia tài sản này thực tế xoay quanh việc rồi đây, tôi sẽ có bao nhiêu tỷ USD để cho đi, cô ấy sẽ có bao nhiêu tỷ USD để cho đi... Câu chuyện phân chia tài sản của chúng tôi phần nhiều là xoay quanh những mục đích thiện nguyện của chúng tôi trong cuộc sống.

Chúng tôi đều là những con người rất đỗi may mắn trong cuộc đời. Tôi luôn cảm thấy xót xa khi chứng kiến những con người phải sống trong những điều kiện vật chất rất đỗi hạn hẹp. Chúng tôi không thiếu thốn gì, chúng tôi có thể chi tiêu nới tay vì con cái trong một chừng mực nào đó, nhưng sau cùng, phần lớn tài sản của chúng tôi rồi sẽ để dành cho hoạt động thiện nguyện".

Ông Bill Gates cũng tiết lộ rằng bà Melinda là người được quyền tiếp tục nuôi chú cún cưng của gia đình. Ông Bill được quyền giữ lại "căn nhà xinh xắn" mà cả gia đình từng cùng nhau sống ở đó.

Ông Bill khẳng định rằng việc phân chia tài sản diễn ra công bằng đối với cả hai phía, thậm chí, ông còn tỏ ra hài hước khi nói mình bị... "bạc đãi": "Cô ấy được quyền nuôi chú cún cưng của gia đình. Cô ấy đã giết chết cõi lòng tôi bằng hành động ấy. Tôi không đùa đâu. Thế giới nên biết rằng tôi đã bị bạc đãi nhiều đấy. Tôi nghiêm túc mà. Thực sự là chúng tôi không hề hành xử xấu xí với nhau chút nào".

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với bà Melinda, Bill Gates đã bị khủng hoảng về mặt hình ảnh trước truyền thông - công chúng. Những thông tin về các cuộc tình ngoài luồng, về cách ông ứng xử với đồng nghiệp đã khiến công chúng ít nhiều thất vọng về ông. Trước đây, Bill Gates xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, hoàn hảo và hình ảnh ấy đã tồn tại "không tì vết" trong suốt nhiều năm tháng.

Nhưng sau cơn khủng hoảng hình ảnh xảy ra trong năm 2021, có thể thấy rằng hiện tại, Bill Gates đang có những bước đi khôn ngoan để vãn hồi tình thế. Chẳng hạn, với cuộc phỏng vấn vừa thực hiện, ngay lập tức truyền thông - công chúng quốc tế lại bị thu hút bởi cách nhìn nhận tích cực của ông về cuộc hôn nhân đã qua, về người phụ nữ đã gắn bó với ông 27 năm.

Ông Bill và bà Melinda thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Những phát ngôn đề cao người cũ, trân trọng những gì đã có, tự nhận rằng bản thân cũng đau khổ, hụt hẫng sau đổ vỡ, rồi lồng ghép chút hài tếu như thể mình cũng là "một ông chồng tội nghiệp... như ai", cũng có những điều phải nhường nhịn người phụ nữ từng đồng hành với mình..., tất cả những điều ấy có thực sự đúng hoàn toàn như lời ông Bill Gates nói hay không?

Câu trả lời chỉ có mình ông Bill biết rõ nhất. Nhưng bằng những chia sẻ kiểu như vậy, lăng kính mà truyền thông - công chúng nhìn nhận ông rõ ràng có trở nên tích cực, thiện cảm, thú vị hơn.

Một điều mà truyền thông - công chúng đều nhận thấy khi những tỷ phú nổi tiếng hàng đầu thế giới như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates cùng thực hiện khi bước ra khỏi hôn nhân, đó là dù vợ cũ của họ nói gì, họ không bao giờ đáp lại bằng những điều không hay khi nói về vợ cũ, hay về cuộc hôn nhân đã qua, ít nhất là trước truyền thông.

Bill Gates thậm chí lựa chọn chỉ nói về những điều tích cực từng có. Nhìn chung, nam giới luôn được kỳ vọng hành xử đẹp trước phụ nữ, và một tỷ phú nổi tiếng thế giới như Bill Gates cũng hiểu rất rõ điều đó. Ông hiểu mình cần phải thể hiện được sự lịch thiệp với phụ nữ, rằng mình cư xử đẹp trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong biến cố và tai tiếng.

Nhìn lại cuộc tình đã có giữa ông Bill Gates và bà Melinda Gates

Trong cuốn tiểu sử "Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire" ra mắt hồi năm 1992, tác giả James Wallace cho biết mặc dù ông Bill Gates sớm quen biết và hẹn hò bà Melinda từ năm 1988, khi ấy bà Melinda đang là một nhân viên cấp cao của Microsoft, nhưng vì hai người chưa quyết định nghiêm túc trong mối quan hệ, nên đôi bên đều có nhiều lựa chọn cho mình.

Về phần Bill Gates, ông luôn nhắc đến Microsoft như thể đó là mục tiêu lớn từng thu hút toàn bộ thời gian, tâm sức của mình, đến mức ông không còn sự rảnh rang hay tâm trạng để hẹn hò gì nhiều, việc ông hẹn hò và kết hôn với một nữ nhân viên trong công ty càng khiến nhiều người tin vào khắc họa ấy.

Về phần Bill Gates, ông luôn nhắc đến Microsoft như thể đó là mục tiêu lớn từng thu hút toàn bộ thời gian, tâm sức của mình (Ảnh: Daily Mail).

Nhưng tác giả Wallace thông qua những cuộc phỏng vấn với những người từng quen biết Bill Gates thời trẻ, khẳng định rằng cá tính sôi nổi, những cuộc ăn chơi "tới bến", những mối quan hệ tình cảm rất đỗi phong phú của Bill Gates đã không được đề cập đầy đủ và đúng tầm.

Nói về giai đoạn chưa hẹn hò nghiêm túc với bà Melinda, ông Bill Gates từng chia sẻ: "Thời ấy, Melinda có vài bạn trai, còn tôi có... Microsoft". Nhưng trong thực tế, Bill Gates cũng có nhiều bạn gái, nhiều mối tình thoảng qua.

Ngay từ buổi ban đầu, Bill Gates và Microsoft đã định hướng rõ ràng về cách xây dựng hình ảnh của vị tỷ phú trẻ tuổi trước truyền thông - công chúng, họ muốn những câu chuyện về công việc được quan tâm, thay vì để tin tức đời tư bị lan truyền.

Sở dĩ từ năm 1988 tới 1992, Bill Gates và Melinda French hẹn hò rồi tạm dừng mối quan hệ tình cảm nhiều lần là bởi Bill không muốn cam kết, không muốn sớm ràng buộc trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Những người bạn của Bill Gates đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của ông kể từ khi ông quyết định nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái Melinda French. Những cuộc tiệc tùng liền giảm hẳn. Đặc biệt, sau khi kết hôn và trở thành người đàn ông có gia đình, Bill Gates không còn xuất hiện trong các cuộc vui theo phong cách sôi nổi "tới bến" như trước nữa.

Ngay từ buổi ban đầu, Bill Gates và Microsoft đã định hướng rõ ràng về cách xây dựng hình ảnh của vị tỷ phú trẻ tuổi trước truyền thông - công chúng (Ảnh: Daily Mail).

Trước việc ông Bill và bà Melinda quyết định ly hôn khi tuổi đã không còn trẻ, tác giả James Wallace cho biết ông đã từng phỏng vấn những người bạn gái cũ của Bill Gates, bao gồm cả nhà đầu tư mạo hiểm Ann Winblad. Tác giả James Wallace tin rằng để ở bên một người như Bill Gates không đơn giản, bởi Bill là người có suy nghĩ độc lập với cá tính mạnh.

Một người bạn gái cũ của Bill Gates từng kể với ông James Wallace về cảm giác xa cách ngay cả khi hai người đang ngồi cạnh nhau: "Anh ấy có thể làm nhiều việc một lúc, vừa lái xe, vừa nói chuyện, vừa suy nghĩ về một vài vấn đề công việc, có những thời điểm rất khó để có cảm giác anh ấy đang thực sự dành trọn vẹn sự quan tâm, chú ý cho người đang ở bên mình".

Bà Ann Winblad thì thẳng thắn chia sẻ với ông Wallace rằng mối quan hệ tình cảm từng có giữa bà và ông Bill Gates thực ra giống một cuộc chạy đua thử thách lẫn nhau hơn là một cuộc tình: "Mọi sự lựa chọn của Bill Gates đều không tình cờ, ngẫu hứng. Mọi mối quan hệ tình cảm nam nữ đối với Bill Gates trong giai đoạn đầu đều là những cuộc kiểm tra.

Cô có thông minh không? Cô có sự nhạy bén, sắc sảo không? Cô có ghi điểm với tôi không? Cô có khỏe mạnh, nhanh nhẹn không? Melinda là một sự lựa chọn của Bill. Anh ấy có thể chọn bất cứ người phụ nữ nào làm vợ, và người ấy hẳn sẽ muốn gắn bó cả đời với Bill. Việc Bill chọn Melinda, điều đó cho thấy cô ấy là một phụ nữ xuất sắc".

Nhà đầu tư mạo hiểm Ann Winblad đã từng hẹn hò với ông Bill Gates từ năm 1984 -1987. Sau này, kể cả khi ông Bill đã cưới bà Melinda, hai người họ vẫn dành thời gian để hàng năm có một kỳ nghỉ cuối tuần bên nhau và chỉ có riêng hai người mà thôi, bà Melinda Gates có biết về những kỳ nghỉ... "lạ lùng" này.

Dù các thông tin đều đi theo hướng đây là một tình bạn tri kỷ, mang tính trí tuệ, rất trong sáng, nhưng cũng vẫn là một tình tiết lạ lùng khiến nhiều người sửng sốt.

Ông Bill và bà Melinda nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Về khía cạnh thích đấu trí, thích cạnh tranh ở ông Bill Gates, chính bà Melinda cũng từng nói rằng trong quá trình tìm hiểu, hai người họ tìm thấy niềm vui ở những trò chơi thách đố trí não, họ thích thi xem ai vượt qua thử thách nhanh hơn: "Chúng tôi phát hiện ra mình có khá nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng yêu các trò chơi đấu trí và cùng thích sự cạnh tranh.

Chúng tôi đã nhiều lần ngồi chơi những trò chơi như vậy. Tôi nghĩ Bill đã rất ngạc nhiên khi tôi thắng anh ấy trong một bài toán đố ngay lần đầu chúng tôi thử chơi một trò chơi trí não. Anh ấy đề nghị tôi hãy đọc cuốn "Gatsby vĩ đại", cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của anh, và tôi nói ngay rằng mình đã đọc cuốn đó hai lần rồi. Tôi nghĩ đó chính là khi anh ấy nhận ra rằng mình đã gặp được một nửa của đời mình".

Bà Melinda Gates tuyên bố không làm bạn với chồng cũ Bill Gates

Hồi tháng 3 năm nay, bà Melinda Gates liên tục thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng với tờ tin tức USA Today (Mỹ), bà Melinda French Gates, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ rằng thời khắc bà nhận ra mình cần phải tiến hành ly hôn sau 27 năm gắn bó với ông Bill, chính là "thời khắc khó khăn nhất cuộc đời".

Hồi tháng 3 năm nay, bà Melinda Gates liên tục thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn (Ảnh: Daily Mail).

Bà Melinda cho biết rằng bất cứ ai cũng đều có những thời khắc khó khăn và bà cũng có những ngày không hề vui vẻ trong cuộc sống. Trước đây, bà Melinda thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình có thể sẽ phải trải qua việc ly hôn trong đời: "Khi bước vào hôn nhân, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sẽ phải trải qua việc ly hôn. Nhưng tôi nhận ra rằng mình cần phải đưa ra được một lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của mình, vào ngày tôi nhận ra điều đó, tôi quả thực đã rất buồn".

Bà Melinda thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ vì nhiều lý do: "Tôi thành thực tin vào giá trị của sự tha thứ, nên tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được những vấn đề gặp phải cùng với sự thứ tha. Không phải chúng tôi chỉ trải qua một thời khắc khó khăn hay một sự việc cụ thể. Nhưng rồi tới một thời khắc nhất định, tôi thấy mọi chuyện đã quá đủ và tôi nhận ra rằng mọi chuyện đang không diễn ra theo cách lành mạnh, tôi không thể đặt lòng tin vào những gì mình có được nữa".

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với đài CBS (Mỹ), bà Melinda khẳng định rằng bà và chồng cũ "thân thiện nhưng không phải là bạn", bà không cảm thấy sẵn sàng để nói rằng mối quan hệ giữa bà và chồng cũ là mối quan hệ "bạn bè".

Bà Melinda cũng tiết lộ rằng bà đã có những lần bật khóc trong cuộc hôn nhân của mình, có những lúc bà cảm thấy không có đủ sức lực để gượng dậy nổi, không muốn làm bất cứ việc gì nữa: "Tôi đã nỗ lực hết sức mình trong cuộc hôn nhân này. Tôi đã hết sức tận tâm tận lực kể từ ngày đầu bước chân vào hôn nhân cho tới ngày tôi quyết định phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy xã hội hay đặt nặng mọi thứ lên người phụ nữ và cho rằng họ có lỗi phần nhiều, quả thực tôi không làm gì sai nên tôi có quyền ngẩng cao đầu".

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với đài CBS (Mỹ), bà Melinda khẳng định rằng bà và chồng cũ "thân thiện nhưng không phải là bạn" (Ảnh: Daily Mail).

Bà Melinda cho biết rằng bà sẽ vẫn tiếp tục cộng tác với chồng cũ trong hoạt động chung của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, họ đã cùng sáng lập nên quỹ này cách đây hơn 20 năm.

"Chúng tôi chắc chắn có mối quan hệ trong công việc, và tôi có thể nói rằng chúng tôi thân thiện với nhau, nhưng mối quan hệ bạn bè lại là một điều khác. Điều đó có thể sẽ tới qua thời gian, nhưng đối với tôi, tôi vẫn đang trong quá trình tự hàn gắn trước khi chúng tôi có thể tiến tới mối quan hệ bạn bè", bà Melinda nói.

Bà Melinda cũng khẳng định rằng, hiện tại bà có cách đón nhận cởi mở với chuyện tình cảm và đã sẵn sàng cho việc hẹn hò trở lại: "Tôi hy vọng rằng chuyện hẹn hò vẫn sẽ đến với mình sau đây. Tôi đã bắt đầu nhón chân vào lĩnh vực hẹn hò một chút rồi".

Cuộc sống của Bill Gates sau ly hôn

Bill Gates không phải một "mọt sách" chỉ biết về máy tính, đó chính là kết luận của nhà nghiên cứu tiểu sử người Mỹ - James Wallace.

Trong sự nghiệp viết sách của mình, tác giả James Wallace đã từng cho ra mắt những đầu sách viết về tỷ phú Bill Gates, ông Wallace đã quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về tỷ phú Bill Gates từ hồi thập niên 1990, ngay sau khi Bill Gates trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới.

Hồi tháng 10/2021, ông có một lần xuất hiện bên "người tình tin đồn" - bà Ann Winblad (áo đen), họ cùng đi xem thi đấu quần vợt (Ảnh: Daily Mail).

Ông James Wallace khẳng định rằng trái với hình dung của mọi người về Bill Gates là một "mọt sách", một người "nghiện công việc", kỳ thực, vị tỷ phú này đã từng có một thời tuổi trẻ "ăn chơi" ở mức độ gây sửng sốt.

Thời trẻ, Bill Gates đã là một thanh niên ưa tiệc tùng, ông không ngại tới các cuộc vui và tuyệt đối không phải một thanh niên lập dị chỉ biết trò chuyện với... máy tính như nhiều người lầm tưởng.

"Rất nhiều người làm việc cho Microsoft giai đoạn đầu là những thanh niên trẻ tuổi đầy ước mơ và khát khao, họ có thể làm việc điên cuồng trong nhiều ngày. Nhưng sau đó, chính họ lại là những người tổ chức nên những bữa tiệc hoang dã, phóng túng nhất để bù lại cho những khi bù đầu vì công việc", tác giả James Wallace cho hay.

Trong những bữa tiệc của Bill Gates và bạn bè đồng nghiệp thời trẻ không thiếu những bóng hồng bốc lửa đến góp vui. Giờ đây, khi Bill Gates trở lại cuộc sống độc thân, nhiều người tự hỏi liệu Bill Gates có trở lại với phong cách sống cuồng nhiệt của một thời tuổi trẻ hay không.

Thực tế, tỷ phú Bill Gates lại lựa chọn một cuộc sống lặng lẽ, kín tiếng sau ly hôn. Hồi tháng 10/2021, ông có một lần xuất hiện bên "người tình tin đồn" - bà Ann Winblad, họ cùng đi xem thi đấu quần vợt. Cả hai ăn vận giản dị, cùng tập trung ngồi xem trận đấu và không hề thể hiện điều gì đặc biệt dành cho nhau.

Bà Ann Winblad (hiện 71 tuổi) là một nữ doanh nhân, bà là người sáng lập một công ty đầu tư trong lĩnh vực công nghệ. Bà Winblad có phong cách giản dị, thông tin về công việc và đời tư của bà khá giới hạn. Nhiều nguồn tin cho rằng việc ông Bill Gates vẫn giữ gìn mối quan hệ thân tình với người bạn gái cũ hơn ông 5 tuổi trong suốt nhiều năm tháng qua, là bởi ông đánh giá cao những sự tư vấn mà bà đưa lại cho ông.

Ngoài bà Ann Winblad, ông Bill Gates còn có những lần đi xem thi đấu quần vợt với nhiều nhóm bạn nữ khác (Ảnh: Daily Mail).

Ngoài bà Ann Winblad, ông Bill Gates còn có những lần đi xem thi đấu quần vợt với nhiều nhóm bạn nữ khác. Càng lúc, ông càng tỏ ra vui vẻ, thoải mái hơn khi xuất hiện ở nơi đông người. Thời gian gần đây, mỗi khi thợ săn ảnh theo gót Bill Gates, ông luôn mỉm cười, thể hiện sự dễ chịu, thoải mái trước ống kính.

Dường như, Bill Gates muốn phát đi thông điệp rằng mình đã tìm được sự bình an, cân bằng trở lại sau giai đoạn khủng hoảng hình ảnh. Một năm sau khi tuyên bố ly hôn và trải qua những "lao đao, tai tiếng", vị tỷ phú hiện đã lấy lại được phong độ để tiếp tục các hoạt động trong công việc và cuộc sống riêng.

Bích Ngọc

Theo The Sunday Times

08/05/2022