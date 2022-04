Xem Bill Gates dạy con: Điều gì quan trọng ngang học tập và công việc?

Tỷ phú Bill Gates liên tục mỉm cười khi đưa ái nữ 19 tuổi đi ăn tối

Vào tối thứ 6 vừa qua, tỷ phú Bill Gates ghé qua một nhà hàng quen thuộc đối với ông, nằm ở Manhattan, New York, Mỹ, để dùng bữa tối với cô con gái út - Phoebe (19 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Tỷ phú Bill Gates bắt đầu đưa cuộc sống hậu ly hôn của mình trở lại bình thường. Ông xuất hiện ở bên ngoài nhiều hơn, tỏ ra vui vẻ, thoải mái hơn. Tần suất Bill Gates xuất hiện trước truyền thông cũng tăng dần.

Vào tối thứ 6 vừa qua, tỷ phú Bill Gates ghé qua một nhà hàng quen thuộc đối với ông, nằm ở Manhattan, New York, Mỹ, để dùng bữa tối với cô con gái út - Phoebe (19 tuổi).

Vị tỷ phú 66 tuổi đã từng có lần dùng bữa tại đây với cô con gái Phoebe. Hiện tại, Phoebe đang là sinh viên của trường Đại học Stanford giống như chị gái Jennifer lúc trước.

Trước ống kính thợ săn ảnh, Bill Gates luôn mỉm cười, thể hiện sự vui vẻ, thoải mái. Trước đây, ông Bill Gates từng bước ra khỏi nhà hàng quen thuộc này và cầm theo túi đồ ăn thừa. Điều này cho thấy sự tiết kiệm và thái độ trân trọng đồ ăn ở vị tỷ phú.

Hiện tại, tần suất xuất hiện của tỷ phú Bill Gates trước truyền thông - công chúng đang tăng dần. Vào thứ 3 tuần qua, ông đã có mặt ở Vancouver (Canada) để thực hiện một cuộc nói chuyện xung quanh việc ngăn chặn dịch bệnh. Đến thứ 6, ông có một bài viết chuyên sâu đăng tải trên tờ tin tức New York Times (Mỹ) với nội dung cũng xoay quanh vấn đề dịch bệnh.

Vào tháng tới, tỷ phú Bill Gates sẽ cho ra mắt một cuốn sách có tên "How to Prevent the Next Pandemic" (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo). Cuốn sách đưa ra những đề xuất và khuyến nghị hướng tới những nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, đồng thời đưa ra lời kêu gọi các bên cùng quan tâm đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu.

Bill Gates bắt đầu quay trở lại với các hoạt động thể hiện tầm nhìn

Vào thứ 3 tuần qua, ông đã có mặt ở Vancouver (Canada) để thực hiện một cuộc nói chuyện xung quanh việc ngăn chặn dịch bệnh (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, ước tính khối tài sản của Bill Gates vào khoảng 132 tỷ USD, ông là người giàu thứ 4 thế giới, sau các tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và ông trùm thời trang Bernard Arnault. Bill Gates đang dành phần lớn thời gian của mình cho hoạt động của quỹ từ thiện.

Khi xảy ra đại dịch Covid-19, người ta đã sửng sốt nhớ lại một lời cảnh báo của Bill Gates hồi năm 2015: "Nếu có thứ gì có thể khiến hơn 10 triệu người tử vong trong những thập kỷ sắp tới, nhiều khả năng đó chính là một loại virus lây lan với tốc độ nhanh chóng, sức phá hủy của nó còn hơn cả chiến tranh, mối đe dọa của con người hiện giờ không còn là vũ khí mà là virus".

Trong bài viết chuyên sâu vừa đăng tải trên tờ New York Times, Bill Gates viết: "Khi một căn bệnh xuất hiện và có nguy cơ trở thành một dịch bệnh, một đại dịch, chúng ta không có thời gian để chờ xem liệu may mắn có đứng về phía mình hay không, liệu cục diện có bất ngờ đổi khác không.

Lần tới, khi chúng ta đối diện với một căn bệnh lây nhiễm, các nhà khoa học sẽ cần phải tìm ra các biện pháp ứng phó nhanh nhất có thể, phải nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta đã làm được trong đại dịch Covid-19 này".

Cách nhà Gates nuôi con: Học tập và thú vui quan trọng như nhau

Về cô con gái Phoebe của Bill Gates, cô đam mê bộ môn múa ba-lê và đã có nhiều năm tháng theo học tại những trường nghệ thuật danh tiếng hàng đầu ở Mỹ (Ảnh: Daily Mail).

Về cô con gái Phoebe của Bill Gates, cô đam mê bộ môn múa ba-lê và đã có nhiều năm tháng theo học tại những trường nghệ thuật danh tiếng hàng đầu ở Mỹ. Hiện tại, Phoebe đang theo học tại Đại học Stanford và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2025. Trước đây, cô con gái cả của nhà Gates cũng theo học tại trường này.

Các con của ông Bill Gates đều được định hướng vừa học tập nghiêm túc vừa phát triển niềm đam mê mà mình muốn theo đuổi trong cuộc sống. Với cô con gái cả Jennifer, niềm đam mê của cô là cưỡi ngựa. Cô đã theo đuổi hoạt động này một cách nghiêm túc từ khi còn nhỏ và là một vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, có tham gia thi đấu và đã giành được một số giải thưởng.

Jennifer từng học tại Đại học Stanford để trở thành một bác sĩ nhi khoa hoặc một bác sĩ gia đình. Dù có những thời điểm vất vả vì phải tìm cách cân bằng giữa việc học tập và việc theo đuổi thú vui, nhưng Jennifer không bao giờ từ bỏ cưỡi ngựa.

Dù có những thời điểm vất vả vì phải tìm cách cân bằng giữa việc học tập và việc theo đuổi thú vui, nhưng Jennifer không bao giờ từ bỏ cưỡi ngựa (Ảnh: Daily Mail).

Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Trong tuần đầu tiên đi học ở trường y, tôi đã bị choáng ngợp trước lượng kiến thức mà chúng tôi được học, đến mức tôi quên mất phải tự chăm sóc mình.

Sau đó, tôi học cách cân bằng lại và đảm bảo rằng mình ngủ đủ giấc, có thời gian cho các mối quan hệ, có thời gian tập luyện cưỡi ngựa và thời gian tĩnh lặng của riêng mình. Đó là những yếu tố nền tảng để tôi có thể hoàn thành tốt việc học ở trường và sau này là cân bằng được mọi việc trong cuộc sống riêng, để còn có thể giúp đỡ những bệnh nhân của tôi trong tương lai".

Người bạn đời của cô Jennifer hiện tại cũng là một vận động viên đua ngựa. Hai người quen nhau tại trường Đại học và có cùng niềm đam mê dành cho bộ môn thể thao vốn được xem là dành cho giới nhà giàu.

Còn với Phoebe, niềm đam mê của cô là dành cho múa ba-lê. Hai cô con gái lớn của Bill Gates đều được cha mẹ cung cấp những điều kiện tốt nhất để học tập và theo đuổi niềm đam mê của mình.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cả gia đình nhà Gates đã có mặt ở New York để cùng tham dự hôn lễ tiêu tốn 3 triệu USD của Jennifer Gates và vận động viên cưỡi ngựa Nayel Nassar (Ảnh: Daily Mail).

Hồi tháng 10 năm ngoái, cả gia đình nhà Gates đã có mặt ở New York để cùng tham dự hôn lễ tiêu tốn 3 triệu USD của Jennifer Gates và vận động viên cưỡi ngựa Nayel Nassar. Sự kiện tổ chức tại căn biệt thự đắt giá mà Jennifer sở hữu.

Căn biệt thự được cha mẹ cô mua tặng từ năm 2018, trước khi cô tốt nghiệp Đại học. Giá trị của bất động sản này vào khoảng 16 triệu USD. Công trình rộng lớn có thiết kế phù hợp với vị chủ nhân đam mê đua ngựa, biệt thự có diện tích dành cho chuồng ngựa và hoạt động cưỡi ngựa tản bộ.

Lễ cưới tổ chức tại căn biệt thự đắt giá mà cô dâu Jennifer sở hữu (Ảnh: Daily Mail).

Hai chị em Jennifer và Phoebe Gates (Ảnh: Daily Mail).

Ngoài hai con gái là Jennifer (25 tuổi) và Phoebe (19 tuổi), Bill Gates và vợ cũ - bà Melinda còn có cậu con trai Rory (22 tuổi). Rory sống khá kín tiếng và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông - công chúng. Những thông tin về cuộc sống riêng của cậu thanh niên này cũng rất ít ỏi.

Về tỷ phú Bill Gates, thú vui lớn của ông trong cuộc sống là đánh golf. Khi vừa tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân với bà Melinda sau nhiều năm tháng gắn bó, ông Bill Gates đã đối diện với cơn khủng hoảng mở ra trong cuộc sống của mình bằng cách tạm lưu lại trong một resort nằm trong sân golf, để ngày ngày tận hưởng thú vui trong sự tĩnh lặng, trước khi quay trở lại đối diện với... thực tế.