Vợ cho tiền đi "bóc bánh", tôi hí hửng làm một việc lại bị mắng te tua

Không biết trên đời có cặp vợ chồng nào như nhà tôi không? Từ ngày có bầu, vợ chồng tôi "nhịn thân mật" với nhau vì lo phát sinh sự cố, đến nay cũng được 6 tháng.

Phần khác, vợ tôi có cơn ốm nghén lạ kỳ làm sao. Các mẹ bầu khác ốm nghén hay nhạy cảm với mùi đồ ăn, mùi môi trường... Riêng vợ tôi, cô ấy nghén... hơi chồng. Thế nên mỗi lần chuẩn bị "gần gũi", vợ tôi không chịu nổi mà hay lên cơn buồn nôn.

Bỗng một hôm, vợ nhắn tin nói phải đi công tác gấp mất hai ngày. Trước khi đi, vợ để lại cho tôi hai triệu đồng, coi như là phí để tôi "bóc bánh trả tiền". Lâu lắm rồi, vợ chồng không "thân mật" mà tôi là người có nhu cầu cao.

Hẳn trong thời gian mang bầu, vợ thấy thương tôi cố gắng nhịn vì hai mẹ con. Đêm nằm cạnh nhau, tôi bứt rứt khó chịu vì không làm được gì nhưng vẫn quyết định hy sinh ham muốn của bản thân. Lúc nào khó quá, tôi giấu vợ vào mạng xem "phim đen" để "tự xử".

Vợ trách mắng vì tôi không chịu... "bóc bánh trả tiền" (Ảnh: ShutterStock).

Tôi không nói thêm gì, chỉ nghĩ: "Sao mẹ bầu này tâm lý thế nhỉ, còn cho chồng tiền đi "bóc bánh" nữa? Được thế thì còn gì bằng". Thôi thì tôi cứ cầm tiền tiêu trước đã, khi nào vợ về báo cáo sau. Lúc này, tôi nhận ra mình đã lấy đúng người. Cô ấy yêu và thương mình đến nhường nào mới làm được việc này.

Chiều tối, tôi lên đồ bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức rồi ra ngoài. Chẳng mấy khi được vợ cho tiền, mà tận hai triệu đồng, tôi phải tranh thủ tiêu cho ra trò. Tôi không thể để sự tâm lý của vợ bị uổng phí.

Nhưng cô ấy nào ngờ được, tôi không đi "bóc bánh trả tiền", mà mời bạn bè ăn uống no nê. Tối đó, tôi gọi vài cậu bạn thân làm bữa ăn buffet, mới hết một nửa khoản tiền.

Sau đấy, tôi chiêu đãi mấy cậu đi uống cà phê, còn mua thêm bánh bông lan vợ thích để làm quà. Chi tiêu đủ thứ, tôi vẫn còn dư một ít tiền nên mang về trả vợ. Cô ấy cho tiền thì mình tiêu thôi, mà cách tiêu này vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.

Hôm sau, vợ đi công tác về, từ tốn dò hỏi tôi. Tối qua làm những gì, tôi đều "khai" thành thật hết, không giấu gì. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ tự hào, hài lòng lắm. Chồng đi đâu cũng nghĩ đến vợ, mua cả đồ ăn vợ thích.

Nhưng sự thật lại đi ngược với mong đợi của tôi. Vợ trách mắng vì tôi tiêu tiền... để đi ăn. Cô ấy nói, đáng lẽ tôi phải đi giải quyết nhu cầu cho thoải mái tâm lý.

Nếu không, số tiền ấy đáng ra mang về còn mua sắm đồ đạc, chuẩn bị các thứ cho con. Vợ nói tôi thản nhiên tiêu tiền mà không mảy may nghĩ cho tương lai.

Tôi biết mẹ bầu dễ thay đổi cảm xúc, giận dỗi vô cớ. Nhưng cô ấy trách móc vậy thì hơi quá đáng và vô lý. Cậu bạn tôi cũng từng được vợ cho đi "bóc bánh trả tiền" và làm thật, về thì bị vợ mắng, giận dỗi cả tháng trời.

Thà rằng như thế, tôi còn có thể chấp nhận được. Nhưng tôi không hề ra ngoài lăng nhăng, sử dụng tiền chính đáng, còn thật thà kể rồi trả tiền cho vợ. Hay đây là bài kiểm tra mà vợ muốn thử lòng tôi?