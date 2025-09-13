"Ông ăn chả, bà ăn nem", tôi ân hận khi suốt ngày chìm đắm bên trai trẻ

Tôi từng tin mình là người phụ nữ may mắn nhất khi lấy được chồng vừa thành đạt, vừa ga lăng, lại luôn tỏ ra chiều chuộng vợ.

Ngày cưới, ai cũng khen tôi có số hưởng. Tôi cũng đã tự nhủ sau bao năm lận đận tình duyên, cuối cùng mình cũng tìm được bến đỗ. Nhưng rồi hạnh phúc mà tôi ngỡ nắm chắc trong tay lại vỡ vụn chỉ sau vài tháng cưới.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình cầm cầm điện thoại của anh. Chiếc điện thoại không có mật khẩu. Trong mục tin nhắn, hàng loạt đoạn trò chuyện hiện ra, từ những cô gái lạ mặt gửi ảnh gợi cảm đến những cuộc hẹn hò kín đáo ở khách sạn.

Tôi sốc đến mức không thở nổi. Và đau đớn hơn cả là khi phát hiện, những tin nhắn đó kéo dài suốt nhiều năm, trước cả khi chúng tôi quen nhau.

Tôi "trả đũa" chồng bằng cách tìm đến những chàng trai trẻ (Ảnh minh họa: Sina).

Hóa ra, chồng tôi vốn là khách quen trong thế giới “bóc bánh trả tiền”. Anh có thói quen đặt lịch, chọn dịch vụ, thậm chí còn có cả ưu đãi khách thân quen. Những bí mật được giấu kỹ sau vẻ ngoài lịch lãm, sau những món quà xa xỉ và lời yêu thương mật ngọt.

Tôi run rẩy đem chuyện đối chất. Anh không chối. Anh nói rằng, đàn ông ai cũng có nhu cầu nhưng anh “biết điểm dừng”. Với anh, chỉ có tôi mới là người mà anh muốn sống cả đời.

Anh còn lý giải: “Anh trả tiền là để giữ mọi thứ rạch ròi, không dính đến tình cảm. Đó mới là cách anh tôn trọng vợ”.

Nghe có vẻ hợp lý nhưng trái tim tôi không thể nào chấp nhận. Mỗi khi anh chạm vào người tôi, tôi chỉ thấy ghê tởm, tưởng tượng ra hàng tá bàn tay khác đã đi qua anh. Tôi không biết mình đang ôm chồng hay ôm một người đàn ông xa lạ.

Tôi từng định ly hôn nhưng gia đình hai bên ngăn cản. Họ bảo rằng, đàn ông “trăng hoa trả tiền” còn hơn dính vào ngoại tình thật sự. Họ khuyên tôi nên biết giữ lấy cái danh vợ hợp pháp.

Ngày qua ngày, tôi sống trong mâu thuẫn. Ban ngày, tôi tỏ ra như không có gì xảy ra. Ban đêm, tôi nằm khóc một mình, thấy mình chỉ như cái bóng trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Tôi đã nghĩ nếu cứ thế này, mình sẽ phát điên.

Nhưng rồi tôi nghĩ phải lấy lại công bằng cho bản thân. Tôi tìm hiểu về những dịch vụ mà chồng tôi sử dụng và tìm cho mình những chàng trai trẻ để trả thù chồng.

Suốt một thời gian dài, tôi bị miên man trong những cảm xúc ngoài luồng. Tôi đánh mất chính mình và quên mất bản thân.

Điều tệ hại hơn là tôi thực sự có tình cảm với một số người đàn ông tôi gặp. Tôi không thể quên được họ. Tôi dằn vặt, đau khổ và cảm thấy tội lỗi khi đối diện với những người xung quanh.

Tôi luôn sống trong cảm giác tủi nhục và ân hận nhưng không thể dừng lại. Tôi biết, cuộc hôn nhân này không còn tình yêu, chỉ còn là cuộc chơi công bằng. Anh trả tiền cho khoái lạc của anh, tôi cũng bù đắp tổn thương của tôi.

Có thể ai đó sẽ khinh thường tôi. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, khi hạnh phúc đã rơi xuống vực, tôi không còn cách quay đầu.