Giấu quá khứ làm nghề "bán hoa", tôi ê chề khi chồng nói một câu

Tôi từng nghĩ, những sai lầm của tuổi trẻ có thể chôn giấu mãi mãi nếu mình biết dừng lại đúng lúc. Nhưng hóa ra, quá khứ có cách riêng để trở lại, giày vò ta, ngay cả khi ta tưởng đã đi qua.

Năm ấy, tôi mới ngoài đôi mươi, vừa tốt nghiệp cao đẳng, chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng. Tôi yêu một người đàn ông tưởng như là bến đỗ nhưng rồi anh ta phản bội, bỏ tôi để chạy theo một cô gái khác giàu có hơn.

Trái tim tôi rạn vỡ, lại thêm gánh nặng tiền bạc đè lên đôi vai khi mẹ bệnh nặng, nợ nần chồng chất. Trong lúc quẫn trí, tôi đã sa ngã. Một người bạn rủ rê tôi vào con đường “bóc bánh trả tiền”. Khi ấy, tôi nghĩ chỉ cần vài lần, kiếm chút tiền trả viện phí cho mẹ rồi sẽ dừng lại.

Nhưng một khi đã bước vào, tôi bị cuốn đi như con thiêu thân. Tiền bạc dễ kiếm, cuộc sống tưởng như nhẹ gánh. Nhưng sau mỗi đêm, trong căn phòng tối, tôi lại khóc đến nghẹn, tự thấy mình dơ bẩn, rẻ rúng.

Tôi từng chứng kiến cảnh một người đàn ông sau khi "thân mật" thì gọi điện cho vợ, giọng ngọt ngào hỏi thăm con cái. Có người còn khoe ảnh gia đình hạnh phúc trong ví, miệng cười nói: “Vợ anh ngoan lắm nhưng chuyện này là bình thường, đàn ông ai chẳng thế”.

Mỗi câu chữ như mũi dao cứa vào tim tôi. Tôi biết mình đang góp phần phá nát bao nhiêu mái ấm, gieo bao đau khổ cho những người phụ nữ vô tội.

Tôi sống những ngày tháng ấy trong sợ hãi. Sợ người quen bắt gặp, sợ bố mẹ biết, sợ bản thân chẳng bao giờ rửa sạch được vết nhơ. Nhiều lần, tôi muốn buông bỏ. Nhưng áp lực tiền bạc, thói quen dễ dãi với đồng tiền khiến tôi không dừng lại được.

Mãi cho đến một lần, tôi gặp một vị khách, anh ta cũng từng trải qua cảnh gia đình đổ vỡ. Sau buổi ấy, anh nhìn thẳng vào tôi nói: “Em còn trẻ, đừng đánh mất cả đời chỉ vì vài đồng bạc. Rồi em sẽ ân hận”.

Câu nói ấy như một nhát búa giáng vào tôi. Tôi run rẩy rồi bật khóc. Đêm đó, tôi quyết định rời bỏ tất cả.

Tôi chuyển chỗ ở, đi làm thuê, bắt đầu lại từ đầu. Nhiều lần tưởng không thể trụ nổi nhưng tôi vẫn gắng gượng vì khao khát một cuộc đời bình thường, được yêu thương mà không phải sống trong bóng tối.

May mắn, tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh là người hiền lành, giản dị. Tôi đã giấu quá khứ của mình, chỉ mong được làm một người phụ nữ bình thường, chăm sóc chồng con.

Những năm qua, tôi sống trong nỗi lo sợ thường trực, chỉ sợ bí mật bị phát hiện. Có những đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm chỉ vì mơ thấy ai đó khui ra quá khứ của mình. Tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn.

Nhưng trớ trêu thay, tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Một vết thương sâu hoắm, khiến tôi tưởng như ngã quỵ. Anh thản nhiên cho rằng: “Anh chỉ ra ngoài giải quyết nhu cầu thôi, đàn ông ai chẳng thế. Em đừng làm quá”.

Tôi cay đắng nhận ra, chính tôi cũng từng nghe câu nói đó từ miệng bao gã đàn ông năm xưa. Tôi từng là người tiếp tay, thậm chí là cái cớ, để họ biện minh cho sự phản bội. Và giờ đây, tôi phải nếm trải cảm giác mà những người vợ từng trải qua.

Tôi không thể trách ai, cũng chẳng đủ tư cách để trách chồng. Trong thâm tâm, tôi tự nhủ, đây là cái giá mình phải trả. Tôi đã gieo thì bây giờ phải gặt.

Mỗi ngày, tôi vẫn cố gắng sống, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Nhưng trong lòng tôi, nỗi đau và sự day dứt không lúc nào nguôi.

Tôi ân hận vì những tháng ngày sai trái, vì đã góp phần làm tan vỡ hạnh phúc của người khác. Và giờ đây, khi hạnh phúc của mình cũng rạn nứt, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết sự tàn nhẫn của vòng quay nhân quả.

Có lẽ, tôi sẽ sống cả đời trong nỗi sợ bị phát hiện, trong ám ảnh và mất ngủ triền miên. Nhưng hơn cả, tôi mong câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho các cô gái đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Tiền có thể dễ dàng mang lại cho bạn nhiều thứ. Nhưng cái giá phải trả đôi khi là cả một đời dằn vặt.