Chị gái giàu có ra mắt bạn trai, cả nhà tôi hoảng hốt khi biết đó là ai

Chị gái tôi từ bé đã là hình mẫu kiểu "con nhà người ta": Học giỏi, thông minh, xinh đẹp. Tôi vẫn nhớ ngày chị vừa tốt nghiệp đại học, đang thời gian đợi giấy gọi đi làm, nhà tôi xuất hiện rất nhiều anh trai cùng một lúc.

Người tự theo đuổi chị, người được làm mối, làm mai. Thế rồi chị cũng chọn ra người chị muốn lấy. Hai anh chị yêu nhau tận 5 năm, còn dắt nhau đi tìm nhà để chuẩn bị cưới. Nhưng chị phát hiện bị anh phản bội và họ chia tay.

Sau đó, chị tôi quen thêm vài người khác nhưng có vẻ không phải vì yêu nên chỉ được một thời gian, chị lại tự ý dừng. Bố mẹ tôi nóng ruột khi thấy con gái tuổi ngày càng cao lại cứ đi đi, về về lẻ bóng.

Bù lại chuyện tình duyên không suôn sẻ, công việc của chị hết sức phát tài. Chị thông minh, được trọng dụng, vị trí trong công ty được cất nhắc rất nhanh. Đi kèm theo đó là nhà cửa, xe cộ chị tự tay mua sắm.

Tuy nhiên, lòng bố mẹ già thì chẳng bao giờ yên. Họ chỉ mong chị mau chóng lấy chồng. Đầu tháng 9 vừa rồi, chị thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt, cả gia đình tôi chộn rộn đón chờ.

Chị tôi bất ngờ dẫn trai trẻ về nhà ra mắt (Ảnh minh hoạ: KD).

Nào ngờ khi bạn trai chị xuất hiện lại khiến cả nhà rơi vào choáng váng. Đó là một cậu trai dùng đúng từ là "vắt mũi chưa sạch", đẹp trai, chải chuốt, làm huấn luyện viên thể hình nơi chị đăng ký tập.

Bố mẹ sốc đã đành, đến như tôi là người trẻ còn thấy không phù hợp. Tôi kéo chị ra một góc hỏi dò: "Chị yêu thật hay bao bọc người ta thế?". "Quan trọng gì, thích là được". Chị tỏ vẻ bất cần là thế nhưng theo tôi quan sát thì lần này, chị tôi yêu thật.

Cách chị nói chuyện với cậu ấy, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ điệu đà ấy, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy. Với quan điểm của người già, bố mẹ tôi đương nhiên muốn chị tìm một người con trai "bình thường", tức là đừng có khác biệt quá về công việc, tuổi tác... này kia.

Còn tôi, với góc độ là người trẻ, lại thân với chị nhất nhà, tôi chỉ mong chị tìm được tình yêu đích thực. Dấu ấn tồi tệ của mối tình đầu đã làm chị tôi quá khổ rồi. Thế nhưng nhìn chị đi cạnh bạn trai hiện tạị, thực lòng tôi cũng chẳng an tâm.

Kỳ lạ là dù vấp phải sự phản đối của cả nhà, chị tôi vẫn ngang nhiên giữ mối quan hệ với cậu trai trẻ kia và ngang nhiên... hạnh phúc. Chị bảo, cậu ấy nói chuyện rất thông minh, là người đặc biệt hiểu chị.

Cậu ấy biết nấu ăn, biết chiều chị cả khi chị khó ở nhất. Biết chị hay bị đau đầu chóng mặt, mỗi khi chị đi công tác xa, cậu ấy luôn chuẩn bị thuốc, đồ ăn vặt cho chị nhấm nháp để bớt say xe.

Cậu ấy vì chị mà đi học lái ô tô. Chị cho tiền nhưng cậu ấy không chịu, dù tiền học lái xe khéo còn nhiều hơn tiền lương cậu ấy. Nghe đâu, cậu ấy còn định ghi tên học thêm Quản trị kinh doanh. Điều tôi nhận thấy là khi kể với tôi những chuyện này, ánh mắt chị vui tươi, lấp lánh.

Chị bảo khó khăn lắm mới tìm được người khiến chị rung động nên chị chấp nhận mọi lời bàn tán. Suy cho cùng, chị sống cho chị chứ không sống để nghe khen chê. Bố mẹ tôi khuyên không được, giờ quay sang buồn chán, còn dỗi, kêu xấu hổ với họ hàng.

Mọi người bảo chị ngu dại, "già đầu còn bị chăn". Hãnh diện gì khi có tiền mà phải đi bao nuôi trai trẻ. Tôi biết khi nghe những điều này, chị tôi tổn thương lắm. Đằng sau sự cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chị tôi vẫn là người sống rất tình cảm và yếu mềm.

Những lời bàn tán, dù vô tình hay ác ý, đều khiến chị tôi mất ngủ nhưng chị vẫn cố chấp bảo vệ tình yêu. Tôi thương chị, cũng thương cả bố mẹ tôi. Trước mắt theo như tôi quan sát, cậu huấn luyện viên trẻ tuổi kia cũng là người tử tế, có vẻ thương chị thật lòng.

Nhưng sao tôi vẫn thấy có gì sai sai, cấn cấn. Có khi nào chị tôi bị lợi dụng không nhỉ? Nếu họ thành công cưới, tôi sẽ phải gọi cậu huấn luyện viên kém tôi 4 tuổi kia là anh rể hay sao?