Bắt quả tang chồng đi "tay vịn", tôi sốc nặng với lời bao biện của anh

Chào mọi người, tôi năm nay 34 tuổi, là bà mẹ toàn thời gian kiêm chủ tiệm bán bánh qua mạng. Tôi có hai con: Một đứa học lớp 2, một đứa đang mẫu giáo.

Chồng tôi 37 tuổi, là quản lý ở một phòng gym lớn. Chúng tôi sống riêng, bố mẹ đôi bên đều ở gần. Mọi người xung quanh đều khen gia đình tôi hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi yên bình, thoải mái, gần như chẳng có sóng gió gì.

Chính bởi êm đềm như thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ "ăn vụng" bên ngoài. Suốt 11 năm chung sống, anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Tôi cũng rất chiều chồng, không quản lý khắt khe gì cả.

Riêng chuyện chăn gối, dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn đều đặn 1-2 lần mỗi tháng. Chồng tôi chẳng bao giờ phàn nàn, hôn nhân cũng chưa từng rạn nứt vì điều gì.

Nào ngờ sau lưng tôi, chồng lại lén lút gây chuyện nhục nhã.

Lừa dối vợ con nhưng chồng tôi không coi đó là phản bội (Ảnh minh họa: Naver).

Anh hàng xóm cạnh nhà làm nghề giao hàng. Cuối tuần trước, anh ấy có đơn giao tới một quán massage dưỡng sinh khá sang chảnh. Anh ấy thấy ai đó quen quen giống chồng tôi đi ngang qua. Anh cố ý ngồi uống trà đá ở đối diện tiệm, tận mắt trông thấy chồng tôi ôm nhân viên quán đi ra, còn bo cho em gái kia mấy tờ tiền.

Xem ảnh chụp do anh hàng xóm gửi, tôi không tin đó là bố của các con mình. Tôi còn nói, chắc là ai đó trông giống chồng tôi thôi. Nhưng linh cảm phụ nữ mách tôi rằng, tấm ảnh đó là sự thật.

Hôm chủ nhật, mẹ con tôi ở nhà, bố lũ trẻ lấy cớ đi ra ngoài đạp xe thể dục. Có ai đi đổ mồ hôi mà lại xịt nước hoa không cơ chứ?

Tôi đem hai đứa gửi bà nội trông rồi đi theo định vị đã lén cài vào điện thoại chồng từ đêm hôm trước. Quả nhiên, anh xã gương mẫu của tôi không lượn ra hồ để đạp xe, anh đạp thẳng vào... quán massage.

Tôi đứng trước cửa quán mà run cả chân không đứng vững. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, ước chừng tầm đó, chồng đã lao vào "hành sự" nên tôi chạy thẳng vào trong.

Bị người ở quán ngăn cản, tôi liền giả bộ gào ầm lên kêu cháy cháy. Mọi người bên trong đều chạy hết ra ngoài. Chồng tôi cũng nhếch nhác chạy ra, quần còn chưa kịp kéo hết.

Vừa nhìn thấy tôi, chồng mặt cắt không còn giọt máu. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười khẩy rồi bỏ đi.

Trên đường về, tôi khóc đến nhoè cả mắt. Cảm xúc trong lòng lẫn lộn, đầu óc rối tung chẳng nghĩ được gì. Có vợ con đủ đầy, hạnh phúc, thế mà chồng tôi vẫn đi tìm "của lạ" trong cái tiệm massage trá hình ấy.

Tôi nhốt mình trong phòng, khoá cửa lại không cho chồng vào. Anh ấy đập cửa xin lỗi ầm ầm, van nài mong tôi cho cơ hội giải thích.

Tôi đã nghĩ trong đầu cả trăm lần rằng, nếu chồng nhận lỗi chân thành, hứa không tái phạm nữa thì tôi sẽ tha thứ. Dù gì cũng là lần đầu, tôi không phải người ích kỷ đến vậy.

Tuy nhiên, màn biện hộ của chồng đã làm tôi sang chấn tâm lý. Anh thú nhận chuyện ham gái lạ, thấy quảng cáo ẩn trên mạng nên tò mò đến thử. Lần đầu bập vào em nhân viên xinh xắn, nhẹ nhàng, anh "nghiện" luôn cảm giác được chiều chuộng chu đáo, mới mẻ, hay ho. Anh ta bảo chỉ là "bóc bánh trả tiền" thôi, không có ý đồ gì khác.

Chồng kể được vài câu, tôi không kiềm chế được nên tát anh ta hai nhát cháy má. Anh ta vẫn cố chấp bao biện rằng, đó không phải ngoại tình, không yêu đương gì với nhân viên quán nên chẳng thể coi là phản bội vợ được.

Tôi phát điên với lý lẽ ngược đời của chồng. Anh ta khăng khăng rằng, mình không sai, không có lỗi với vợ, quả quyết chỉ bỏ tiền mua trải nghiệm lạ bên ngoài, chứ không có tình cảm với ai khác.

Tôi đòi ly hôn, chồng liền lao vào ôm ấp xin lỗi. Da gà nổi lên khắp người, tôi ghê tởm đến mức xô chồng ra xa.

Đầu ấp tay gối với nhau hơn chục năm, tôi cũng chưa từng để anh ta phải "nhịn" lâu. Thế mà anh ta lại háo hức đi chơi gái bên ngoài.

Tôi đã thông báo hết mọi chuyện cho bố mẹ hai bên. Ông bà ai cũng sốc nhưng vẫn khuyên tôi nghĩ cho hai đứa con và tha thứ cho chồng, cho anh ta cơ hội quay đầu về với gia đình.

Thực sự tôi không thể nhìn chồng với ánh mắt như trước nữa. Nếu anh ta biết sai ở đâu thì có thể tôi cho qua được. Nhưng anh ta lại giữ chặt quan điểm "bóc bánh không phải ngoại tình".

Đối với tôi, đã quan hệ ngoài luồng là phản bội, bất kể hình thức nào. Chẳng lẽ đàn ông ai cũng nghĩ như chồng tôi sao?

Bạch Dương