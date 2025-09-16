Một người phụ nữ xa lạ qua đời, cuộc sống của tôi bỗng dưng khốn khổ

Cách đây một tuần, cuộc sống của tôi vẫn còn hạnh phúc và êm ấm. Gia đình tôi đang ở trong căn hộ cao cấp tại trung tâm Thủ đô. Tôi (38 tuổi) là mẹ của hai đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi yêu hai năm thì kết hôn, đến nay có hơn 10 năm bên nhau.

Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng hoài nghi về tình cảm chồng dành cho mình. Anh luôn chiều chuộng, yêu thương, thỉnh thoảng bất ngờ mua quà tặng tôi dù không phải dịp gì đặc biệt.

Ấy vậy, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một tối định mệnh. Hôm ấy, anh về nhà muộn hơn mọi khi với vẻ mặt thất thần. Tôi gặng hỏi mãi mà anh chẳng chịu mở lời.

Một lúc sau, anh mới gọi tôi vào phòng để bàn bạc. Dù chưa bắt đầu câu chuyện, tôi có thể thấy sự bối rối pha chút run rẩy từ giọng nói của anh. Ánh mắt anh cũng có phần lảng tránh, không nhìn trực diện.

Anh lấy hết dũng khí, thú nhận từng có tình một đêm với đồng nghiệp cũ và để lại hậu quả là một cô con gái 5 tuổi. Họ qua đêm với nhau trong lần nhậu quá chén khi đi du lịch cùng công ty. Thời điểm ấy, vợ chồng tôi có chút mâu thuẫn dẫn đến "chiến tranh lạnh". Không lâu sau, người phụ nữ kia nghỉ việc.

Một ngày, chồng bỗng thú nhận với tôi chuyện anh có con bên ngoài (Ảnh minh họa: NF).

Chiều hôm đó, anh nhận được tin người phụ nữ kia mới mất vì tai nạn. Lời thú nhận của anh như sét đánh ngang tai. Người tôi cứng đờ, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Bấy lâu nay, anh không dám nói chuyện này vì sợ mất gia đình hạnh phúc. Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến tôi đau đớn cùng cực.

Anh bắt đầu cho tôi xem những đoạn tin nhắn với mẹ đứa trẻ, hình ảnh chuyển khoản tiền nuôi con. Anh giữ liên lạc với người kia nhưng không bao giờ gặp gỡ riêng, chỉ thỉnh thoảng gặp con để chắc chắn con vẫn ổn. Tần suất gặp gỡ của họ rất ít, hai người cũng không nhắn tin sâu sắc hay tâm sự gì.

Tuy nhiên, chuyện anh giấu nhẹm trong thời gian dài khiến lòng tin của tôi vỡ vụn. Câu chuyện bắt đầu rối lung lên khi anh nói, con gái 5 tuổi không có nơi nương tựa sau khi mẹ mất.

Người phụ nữ kia không có anh chị em ruột, từ quê lên thành phố sinh sống. Bố mẹ cô ấy đã lớn tuổi, không đủ sức nuôi cháu gái còn nhỏ, gia đình cũng không khá giả. Vì thế, anh muốn đưa con về chăm sóc.

Đầu tôi hiện ra hàng đống câu hỏi nhưng tôi chẳng thể nào bật ra thành lời. Tôi cũng không thể rơi giọt nước mắt nào vì có cả cơn phẫn nộ đang cuộn lên trong lòng. Hình ảnh tốt đẹp, đầy yêu thương của chồng sụp đổ trong giây phút.

Anh liên tục xin lỗi, nói chỉ liên lạc với người kia và gửi tiền vì con. Sau sự cố ấy, anh thấy ăn năn, hối hận nên luôn cố gắng bù đắp cho gia đình. Anh có dự định thú nhận chuyện này nhưng không đủ can đảm. Sự việc xảy đến bất ngờ, anh không còn cách nào khác.

Vài ngày sau, tôi đồng ý cùng anh đến tang lễ của mẹ đứa trẻ. Tôi tò mò về người phụ nữ đã làm rạn nứt gia đình mình, cũng hiếu kỳ về đứa trẻ kia. Khi thấy gương mặt trong sáng, ngây thơ của cô bé, tôi bỗng chua xót cho hoàn cảnh éo le của con riêng chồng.

Tôi chợt nghĩ đến các con mình. Chúng sẽ bàng hoàng đến nhường nào nếu bỗng một ngày không còn thấy mẹ? Ai sẽ thay tôi chăm lo cho chúng nếu tôi không còn? Bố mẹ ly hôn, các con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đến nhường nào?

Nhưng tôi cũng lo các con sẽ không thích nghi được với sự xuất hiện của người em lạ lẫm này. Mỗi lần nhìn cô bé, tôi lại nhớ đến chuyện chồng ngoại tình và thêm một lần tôi tha thứ cho chồng.

Quyết định có chăm sóc cho đứa trẻ kia hay không sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi lẫn cô bé. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ đưa ra quyết định thế nào?