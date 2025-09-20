Mẹ luôn yêu chiều con rể, tôi ngã ngửa khi phát hiện sự thật vào giỗ đầu mẹ

Tôi yêu Thành hơn một năm thì làm đám cưới. Thành là mẫu người gần gũi, dễ lấy được cảm tình của người đối diện. Đó là lý do Thành được mẹ tôi quý mến ngay từ lần gặp đầu. Mẹ tôi vốn góa chồng từ sớm, cuộc sống một mẹ, một con nhưng có cơ ngơi đàng hoàng như hiện tại, tức là mẹ tôi rất giỏi.

Bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm kinh tế. Đôi khi, bà trong mắt tôi ngầu không khác gì đại ca giang hồ thứ thiệt. Nói qua về mẹ tôi để mọi người hình dung bà không phải dạng hiền lành, dễ qua mặt, càng không dễ trao gửi tình cảm cho ai.

Ấy thế mà từ ngày gặp Thành, Thành làm gì cũng đều đúng hết. Mẹ tôi chiều anh vô điều kiện. Ban đầu, tôi vui vì gia đình yêu thương nhau, càng thêm hòa thuận. Nhưng càng lúc, mẹ càng bênh Thành tới mức tôi thấy bắt đầu thấy dở mà can gián bà không được.

Kết quả, mẹ phải bán đi căn nhà của hai mẹ con tôi ngày trước, uất ức thực sự mọi người ạ. Tất nhiên với tôi, xưa giờ mẹ vẫn yêu chiều. Nhưng với con rể, bà càng chiều vô lối.

Tôi mang thai, nghén ăn bánh mỳ kẹp của bà Quý ở ngõ cũ. Mới có 9h tối, tôi thèm ăn, nhờ chồng đi mua hộ, mẹ càu nhàu cản: "Để cho chồng nghỉ ngơi, mai nó còn đi làm vất vả. Ăn tạm mỳ xào mẹ xuống làm cho".

Khi mới đẻ con Bống, tôi nhờ chồng giặt riêng quần áo của con, đừng bỏ vào máy giặt chung với đồ người lớn. Mẹ mắng tôi cầu kỳ rồi bảo để bà làm. Tôi nhờ Thành pha sữa, mẹ cũng tranh làm hộ. Riết rồi tôi phát cáu.

Tôi đã cảnh cáo bà: "Chiều quá sinh hư". Nhưng mẹ vẫn bênh con rể chằm chặp: "Nó ngoan hiền, chiều vợ, chiều con ai bằng nó? Mẹ chỉ có mình con. Sau này, mẹ không còn sống trên đời thì con chỉ có nó để dựa, chứ dựa vào ai nữa? Mình phải thương thật thì họ mới hết lòng con ạ".

Mẹ tôi từng rất yêu chiều con rể (Ảnh minh hoạ: KD).

Mẹ tôi thương Thành thực sự. Thành chỉ sổ mũi, hắt hơi, mẹ cũng tìm lá nọ, củ kia giã ép Thành uống. Đi đâu, mẹ cũng muốn con rể đi cùng, khoe con rể khôi ngô, chững chạc, khéo léo. Vợ chồng tôi giận hờn, cãi cọ, mẹ sẽ lập tức mắng tôi trước khi tìm hiểu đầu đuôi.

Ngày mẹ phát hiện ung thư, bà chuẩn bị sẵn tinh thần, sắp xếp mọi việc đâu ra đó. Tiền trong sổ tiết kiệm, mẹ hỏi ý kiến tôi muốn xử lý sao? Nhà đang ở, bà có kế hoạch sang tên cho hai vợ chồng tôi.

Tôi gàn mẹ quyết liệt, không phải vì tôi không tin chồng. Nhưng tôi quan điểm, việc nào ra việc đó. Công việc của Thành ổn định, không gặp khó khăn gì. Vợ chồng tôi có tài sản chung cùng tạo lập, đó sẽ là tài sản của cả hai.

Nhà đất của mẹ thì là của mẹ. Nếu buộc phải làm thủ tục sang tên thì cứ để tên tôi, tôi sẽ giữ cho hai con, chứ vợ chồng tôi không trông mong đến tiền của mẹ. Tuy nhiên, mẹ không nghe lời. Bà tự ý nhờ Thành đưa bà ra công chứng làm di chúc, nội dung để lại nhà đất cho vợ chồng tôi.

Mẹ tôi qua đời. Sau lễ 49 ngày của mẹ, Thành nói chuyện với tôi để hai vợ chồng ra công chứng làm khai nhận thừa kế theo di chúc. Giỗ đầu mẹ, tôi phát hiện tin nhắn ngoại tình của Thành. Cãi cọ, cay đắng, cuối cùng là ly hôn.

Lúc này, Thành ngang nhiên có 1/2 bất động sản là ngôi nhà của mẹ. Để được nhận quyền nuôi cả hai con, tôi buộc phải chấp nhận yêu cầu của Thành, bán ngôi nhà đang ở, sau đó tiền sẽ chia đôi.

4 năm trôi qua, 3 mẹ con tôi sống yên ổn trong căn chung cư nhỏ, cuộc sống ổn định không thiếu thốn gì. Mỗi lần giỗ mẹ, tôi đều không kìm được ý muốn quay trở lại ngôi nhà của mẹ con tôi đã sống ngày xưa.

Tôi chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn rồi khóc. Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi chuyển công tác vào miền Nam làm việc. Một cuộc điện thoại hỏi thăm hai con gái từ anh ta cũng không có.

Tôi thực sự không quan tâm đời sống hiện tại của anh ta thế nào. Nhưng nhiều lúc, tôi tự hỏi: Liệu có bao giờ anh cảm thấy áy náy khi nghĩ đến mẹ tôi không?

Hôm nay, tôi lại nhớ mẹ. Hà Nội, ngày mưa tháng 9/2025.