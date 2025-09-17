Nhận được tin nhắn "cầu xin" từ người lạ, bạn trai vội vã chia tay tôi

Chúng tôi gặp nhau cách đây 9 tháng tại đám cưới của người bạn thân thiết với cả hai. Ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã có thiện cảm vì anh đúng với hình mẫu của mình.

Anh cao ráo, thân hình đầy đặn vì tập thể hình, mặc vest chỉnh tề. Hôm ấy, ngoại hình của anh sáng không thua kém chú rể. Cô dâu, chú rể cũng cố tình sắp xếp, tạo cơ hội để mai mối cho chúng tôi.

Nói chuyện được một thời gian, chúng tôi hẹn hò và bước vào mối quan hệ chính thức. Vài tháng đầu tiên, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Xét về chuyện tình cảm, chúng tôi tin tưởng và tôn trọng đối phương. Tính cách và gia cảnh của hai bên cũng phù hợp nên chúng tôi dự định cuối năm cưới.

Vài tuần gần đây, bạn trai cứ nói tôi cư xử khác trước. Anh bảo tôi hay giữ chặt điện thoại dù trước đấy, chúng tôi vẫn hay dùng máy của nhau. Thỉnh thoảng, tôi mất hút vài giờ không trả lời tin nhắn.

Thực tế, tôi bận công việc nên liên tục cần máy để làm. Khi rảnh, tôi đi chơi với bạn bè nên không chú ý đến thông báo tin nhắn.

Bạn trai tức giận với tôi sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ mặt (Ảnh: TD).

Tôi kể chuyện này với hội bạn thân. Vài bạn nam nói rằng, nếu có người yêu bỗng nhiên như vậy, họ cũng thấy lạ và có chút hoài nghi. Nhưng sự thật là tôi không có mối quan hệ ngoài luồng nào cả.

Cách đây vài hôm, bạn trai cho tôi xem đoạn tin nhắn dài từ người lạ mặt. Thì ra, đó là chàng trai tôi quen trên mạng. Tôi từng lên hội nhóm sửa chữa máy móc để hỏi và được người này giúp đỡ.

Chúng tôi chủ yếu nhắn tin về chuyện này, thỉnh thoảng chia sẻ thêm về cuộc sống của nhau. Đôi lúc, chúng tôi nói vài câu "thả thính" chỉ để chọc ghẹo đối phương. Tôi không có ý định tán tỉnh, chỉ nói chuyện cho vui. Nhưng tôi không ngờ, chàng trai kia lại có suy nghĩ khác.

Trong đoạn tin nhắn dài với bạn trai tôi, người đàn ông kia nói đã có cảm mến tôi, thấy tôi rất phù hợp với tiêu chí tìm vợ của anh nhưng gặp chút trở ngại. Nếu không nắm lấy, người này sợ vụt mất cơ hội tìm vợ. Vì vậy, người này mong bạn trai tôi chia tay để "quang minh chính đại" tìm hiểu tôi.

Bạn trai trong cơn tức giận liền nói tôi là kẻ phản bội, bắt cá hai tay. Sau vài giờ tranh cãi, anh quyết định không cưới nữa mà chia tay, mặc cho tôi cố gắng giải thích.

Một phần, tôi thấy thật bất công vì mình chưa từng có cử chỉ thân mật với người kia, cũng không có ý định nghiêm túc. Phần khác, tôi vẫn còn yêu và mong làm lành với anh.

Ở tuổi 31, tôi đã mệt mỏi với việc tìm hiểu người mới, mất thêm thời gian để làm quen. Nhưng đã vài ngày trôi qua, tôi không thể gặp hay liên lạc được với bạn trai.

Tôi phải làm thế nào để anh quay lại với mình đây?