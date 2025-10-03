Vợ không cho "thân mật" sau cưới, tôi uất nghẹn vì thứ giấu dưới ga giường

Tôi mới cưới cách đây hơn một tháng. Vợ là bạn gái lâu năm, chúng tôi kết hôn sau 7 năm yêu đương và tan hợp không biết bao nhiêu lần.

Bạn bè, người thân đều bảo chúng tôi là “cục nợ” của đời nhau. Kiểu như sóng gió bao lần rồi mà vẫn không bỏ được nhau.

Cưới xong, vợ chồng tôi vẫn tình cảm mặn nồng như hồi mới yêu. Chúng tôi duy trì những thói quen như hồi trước. Đi làm về, buổi tối vẫn đi chơi, ăn uống, xem phim, mua sắm.

Tuy nhiên, vì đã kết hôn nên cuộc sống của chúng tôi cũng có nhiều thay đổi. Tài chính quy về một mối nhưng vợ không cầm, tôi mới là người quản. Mỗi ngày, chúng tôi đi làm cùng nhau, đi chợ, nấu cơm với nhau, chia nhau dọn dẹp nhà cửa.

Nghe cũng khá êm đềm, hạnh phúc phải không? Nhưng mọi người ạ, sau khi cưới, tôi bỗng vướng vào một chuyện khổ tâm vô cùng. Đó là vợ né tránh không muốn "thân mật".

Tôi sốc khi biết lý do vợ không muốn chửa đẻ (Ảnh minh họa: iStock).

Hồi hẹn hò, vợ tôi thường xuyên dùng các biện pháp tránh thai để không mang bầu ngoài ý muốn. Tôi cũng chủ động phòng tránh mỗi khi quan hệ vì tôi tôn trọng cô ấy. Cô ấy nói không thích xảy ra sự cố, không muốn tự tạo áp lực, vướng bận cho nhau.

Đám cưới xong xuôi, chính thức là vợ chồng, tôi nghĩ vợ sẽ thoát khỏi tâm lý lo sợ ấy. Nhưng không, cô ấy bỗng dưng né tránh tôi. Thậm chí, cô ấy còn lấy đủ loại lý do để tránh đụng chạm với tôi. Hôm thì kêu mệt, hôm thì kêu cần ngủ sớm để hôm sau đi công tác.

Bố mẹ cứ giục có cháu nên tôi cũng sốt ruột. Ông bà bảo vợ chồng lấy nhau phải sinh con, đó mới gọi là gia đình đúng nghĩa. Tôi cũng mong có con lắm nhưng vợ tự dưng cư xử kỳ lạ khiến tôi đau đầu chẳng biết làm sao.

Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng cãi nhau nên không ép cô ấy. Đang tuổi trai tráng hừng hực mà phải nhịn, nói thật là tôi khá khó chịu nhưng vợ không thích thì tôi cũng đành nghe theo.

Cho đến chiều nay, tôi đã hiểu lý do tại sao vợ lạnh nhạt với mình. Được nghỉ sớm nên tôi về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đợi vợ về ăn. Cô ấy báo tăng ca đến 7h tối, thương vợ nên tôi mua hẳn con gà hầm về cho cô ấy bồi bổ thêm.

Khi đang lột ga giường đem đi giặt, tôi phát hiện dưới đệm giấu một tập giấy. Ngoài bìa ghi tên vợ, tôi giật mình nhận ra, đó là hồ sơ khám bệnh.

Mở ra xem, tôi hụt hẫng khi đọc dòng chẩn đoán của bác sĩ. Vợ tôi đang bị u tử cung, không phải chỉ một khối, mà tận 7-8 cục như chùm nho, mọc chi chít trên hình siêu âm. Cô ấy đang bí mật dùng thuốc điều trị, không hề tiết lộ cho tôi biết.

Trong sổ khám, bác sĩ ghi hướng điều trị là phải mổ bóc u. Tuy nhiên, vợ tôi chưa sinh nở lần nào nên phương án mổ khá nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Bác sĩ ghi bệnh nhân uống thuốc trước, theo dõi các khối u rồi đi kiểm tra định kỳ.

Khi vợ về nhà, tôi đã hỏi thẳng cô ấy về chuyện chữa bệnh. Tự dưng vợ nổi cáu với tôi, cô ấy lớn tiếng hỏi tại sao tôi dám tự tiện xem giấy tờ riêng tư như thế? Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của vợ, rõ ràng tôi quan tâm đến cô ấy mà vợ lại cáu giận như thể tôi gây chuyện, mắc lỗi.

Tôi vẫn nhẹ nhàng bảo vợ bình tĩnh lại. Cô ấy nói, bản thân đang rất áp lực, không biết phải lựa chọn thế nào?

Phương án 1 là đẻ trước, mổ sau, kết hợp bóc u khi sinh con để bảo toàn chức năng sinh sản sau này. Phương án 2 là mổ luôn bây giờ nhưng muốn mang bầu sẽ phải đợi hồi phục khoảng 1-2 năm, vì việc bóc u tương đương với sinh mổ.

Chị gái tôi đẻ mổ hai lần nên tôi biết đây là điều nguy hiểm với phụ nữ. Vợ tôi lo lắng, đắn đo cũng không sai.

Tôi bảo vợ thế thôi chửa luôn rồi chữa u sau. Vợ khóc thét lên, nói bác sĩ cảnh báo khối u quá to, nếu mang thai sẽ bị chèn ép gây đau đớn, nguy cơ sảy thai cao, có thể phải nằm im một chỗ để giữ thai.

Vị trí khối u cũng rất oái oăm, không dễ mổ bóc tách. Thế nên, chọn phương án nào, vợ tôi cũng sợ hãi. Tôi nghe vợ nói mà ù cả tai, không thấy có cách nào chu toàn.

Tôi ước gì mình có thể chia sẻ bệnh tật với vợ. Nhưng giờ trì hoãn việc sinh con cũng chẳng ích gì, càng để lâu, khối u càng to. Tôi giục vợ chửa luôn thì cô ấy mắng tôi là người máu lạnh, ích kỷ, không thương vợ.

Cô ấy còn bảo tôi ly hôn rồi cưới vợ khác mà sinh con, chứ cô ấy đang phát triển sự nghiệp nên chưa muốn quay cuồng trong bỉm sữa.

Tôi phải làm gì trong tình cảnh trớ trêu này đây?

Bạch Dương