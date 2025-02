Bạn gái kém 8 tuổi hay nói dối tôi từ những chuyện nhỏ nhất

My nhỏ hơn tôi 8 tuổi, nhưng tuổi tác không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi rất hợp chuyện trò cùng nhau.

Tôi yêu thích sự vui vẻ, dễ thương của My, còn My ngưỡng mộ tôi vì sự chín chắn, trưởng thành. Từ khi bắt đầu tìm hiểu đến lúc nói lời yêu, tôi thực sự xác định, đây là mối quan hệ nghiêm túc để tôi đầu tư lâu dài.

Tuy nhiên, một thời gian sau, tôi phát hiện My có một tật rất xấu là hay nói dối, mà đôi khi chỉ là nói dối những chuyện không cần thiết. Tôi không hiểu mục đích nói dối của em để làm gì hay chỉ là thói quen. Nhưng dù là gì, tôi cũng không hài lòng.

Càng yêu lâu, tôi càng phát hiện bạn gái hay nói dối (Ảnh minh họa: Sohu).

Đơn giản như chuyện đi tham quan với lớp hai ngày một đêm, My hoàn toàn có thể nói đơn giản, bình thường. Nhưng không, em bảo với tôi rằng, bạn thân có chuyện buồn nên em ngủ lại nhà bạn để tâm sự, an ủi. Lúc bị phát hiện, My lại cười xòa: "Em không nói như vậy, lỡ đâu anh không cho em đi chơi qua đêm thì sao?".

Lâu lâu My đi làm mặt, làm da cùng bạn, tôi có bao giờ cấm cản. Nhưng My cũng chọn cách không nói thật để rồi lúc bị bắt gặp, cô ấy lại biện minh: "Em sợ anh nghĩ em không chịu tập trung học hành, lại đi làm đẹp".

Tôi cho rằng, My còn nhỏ tuổi nên không nghĩ sâu xa. Nhưng rồi, tôi bắt đầu lưu ý khi em nói dối cả về chuyện tiền nong, bố mẹ, tôi thực sự thấy không ổn. My hay nghĩ ra các lý do để nhờ tôi chuyển tiền, mặc dù tôi không để em thiếu thốn. Vì khi yêu, tôi xác định tôi đi làm, đủ khả năng lo cho bạn gái.

Ấy vậy, My vẫn thường xuyên lôi ra những lý do như kiểu bạn em đang học bị đau bụng phải đi cấp cứu, bạn vay tiền chưa trả nên trong túi em không còn một xu...

Cuối cùng, hóa ra chẳng có bạn nào đau bụng, cũng chẳng ai vay tiền làm em phiền lòng cả. Mỗi lần bị phát hiện, em lại nũng nịu bảo tôi: "Tự dưng xin tiền anh em ngại nên em phải nghĩ ra lý do, em thấy vui mà", kèm theo nụ cười hết sức ngây thơ.

Hôm về nhà My chơi, tôi mới biết bố em vốn là bảo vệ của một xí nghiệp nhỏ. Sau này, xảy ra sự cố làm thất thoát tài sản của phân xưởng nên ông bị sa thải. Ông không phải làm ở công ty xây dựng, nhưng sức khỏe yếu nên xin về hưu sớm như My nói lúc chúng tôi mới quen. Tôi không hiểu do xấu hổ hay muốn giữ hình ảnh mà My phải làm vậy?

Việc bố em gây ra lỗi bị sa thải, nếu em ngại ngùng, xấu hổ thì thà không nói còn hơn là tự nghĩ ra một câu chuyện không có thật. Tôi cũng đâu tọc mạch, quan tâm. Người tôi yêu là em, người tôi cưới là em, tôi đâu dám tùy tiện đánh giá về gia cảnh. Tôi quan điểm, đôi khi cuộc sống cũng cần những lời nói dối để bảo vệ một điều gì đó tốt hơn.

Nhưng cũng có những lời nói dối vô hại, không gây ảnh hưởng gì, vô nghĩa và không cần thiết. Hoặc nói dối như một thói quen lại là chuyện khác. Ngay như vấn đề tiền nong mà nói dối thì tuyệt đối cấm kỵ.

Vì biết My đang là sinh viên, chưa có tiền nên tôi chủ động lo cho em mọi chi tiêu cần thiết. My không cần nghĩ ra các loại lý do để yêu cầu tôi chuyển khoản vặt rãnh như vậy. Ở cạnh người thế này, tự dưng tôi trở thành nhỏ nhen.

Tôi tự hỏi: Liệu mọi điều xưa giờ My nói với tôi có bao nhiêu phần trăm là thật? My tâm sự chưa yêu ai bao giờ, tôi là người đầu tiên mà em dành toàn tâm toàn ý, ngay cả sự trinh trắng em cũng sẽ chỉ dành cho tôi. Tôi có thể tin không?

My còn kể ngày nhỏ, em bị ngã xe nên sợ ảnh hưởng đến "sự trong trắng" của em, em muốn nói với tôi trước để sau này đừng nghi ngờ, trách móc. Thật sự tôi không phải kiểu người cứng nhắc, cổ hủ, nhưng tôi coi trọng sự chân thành.

Một khi đã thương thì giàu nghèo, tôi đều thương hết. Ngay cả chuyện trinh tiết, tôi cũng đâu đặt nặng, quan tâm.

Thà có sao nói vậy còn đáng quý hơn là nghĩ ra đủ chuyện dối trá. Điều đó rất tệ hại, liên quan đến nhân cách của con người, khiến tôi phải đặt ra vấn đề: Chuyện nhỏ em còn như vậy, sau này những chuyện lớn hơn thì sẽ thế nào?

Hiện tại, tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc: Liệu tôi có nên dùng tình yêu của mình để nói chuyện cho My hiểu và thay đổi để trưởng thành hơn hay không Nhưng tận sâu trong lòng, tôi có đôi chút hụt hẫng. Niềm tin ban đầu về em cũng không còn nguyên vẹn như xưa.