TPHCM nắng nóng trên 36 độ C, chiều tối có mưa dông

Ngày 26/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì nắng nóng, một số nơi có nền nhiệt cao. Đến chiều tối, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Tại TPHCM, nắng nóng tập trung ở trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài trong khoảng 12h-16h.

Trước đó, từ sáng đến trưa 25/5, TPHCM ghi nhận nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Tân Sơn Nhất là 37 độ C; Nhà Bè 36,5 độ C; Sở Sao 36,3 độ C và Vũng Tàu 35,2 độ C.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, mây dông phát triển mạnh, bao phủ nhiều khu vực tại TPHCM, đặc biệt ở trung tâm và phía Đông thành phố. Từ 16h, các khu vực như Bình Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Long Bình... xuất hiện mưa lớn kèm gió giật. Lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi vượt 50mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng nóng gay gắt để bảo đảm sức khỏe, đồng thời đề phòng nguy cơ dông lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối.