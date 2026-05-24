Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5 là ngày thứ ba liên tiếp miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng cao điểm nhất từ đầu tháng 5 đến nay.

Lúc 13h, các trạm khí tượng tại Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh và Láng (Hà Nội) đồng loạt ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn ở độ cao 2m.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại khu vực đô thị do hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ bê tông và mặt đường nhựa. Độ ẩm không khí phổ biến chỉ từ 40 đến 50%, khiến thời tiết càng thêm oi bức, ngột ngạt.

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nắng nóng tại miền Bắc còn duy trì đến khoảng ngày 27-28/5.

Trong hai ngày 25-26/5, khu vực miền Bắc tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng Hà Nội, do tác động của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 39 độ C.

Theo bà Huế, từ ngày 28/5, nắng nóng diện rộng ở miền Bắc có khả năng chấm dứt khi các hình thái thời tiết thay đổi, tạo điều kiện cho mưa dông xuất hiện.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước.

Lúc 13h ngày 24/5, Hà Tĩnh ghi nhận 38,8 độ C, Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) và Quảng Ngãi cùng ở mức 38,4 độ C.

Dự báo trong hai ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 9h đến 18h hàng ngày. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có nền nhiệt thấp hơn, phổ biến 36-38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/5 và dịu dần từ ngày 29/5, muộn hơn miền Bắc khoảng một ngày.

Không chỉ miền Bắc và miền Trung, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Đông Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì với mức nhiệt phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Người dân khi lao động, hoạt động ngoài trời trong thời gian dài cần bổ sung đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ cao điểm để tránh nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt.