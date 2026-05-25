TPHCM có mưa lớn giải nhiệt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 15h30 mây đen bao phủ nhiều nơi ở TPHCM như khu vực trung tâm và phía Đông thành phố. Đến 16h, tại các phường Bình Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Long Bình,... xuất hiện mưa lớn kèm gió giật.

Trước đó, từ sáng đến trưa, thành phố duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 35-36 độ C.

Mưa lớn xuất hiện tại đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơn mưa xuất hiện sau nhiều giờ nắng gắt khiến nhiệt độ giảm nhanh, giúp người dân cảm thấy dễ chịu hơn khi lưu thông ngoài đường. Tuy nhiên, mưa đến bất chợt cũng khiến nhiều người không kịp trở tay, phải dừng xe trú dưới gầm cầu và mái hiên ven đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hôm nay, gió mùa Tây Nam và nhiễu động trên cao hoạt động mạnh dần, khiến mưa dông tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi có mưa lớn, đồng thời đề phòng cây xanh gãy đổ, tốc mái và sự cố điện trong cơn dông.