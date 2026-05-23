TPHCM và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Ngày 23/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng nhiều nơi. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hôm qua (22/5), nhiều khu vực ở TPHCM như phường Thới Hòa, Hòa Lợi và các xã Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Nhà Bè xuất hiện mưa dông. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại do áp thấp nóng phía Tây mở rộng về Đông Nam, làm nhiệt độ khu vực tăng lên. Đồng thời, rãnh áp thấp kéo từ Bắc Bộ xuống Đông Nam biển Đông tạo điều kiện cho mây dông phát triển, gây mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối; đồng thời cảnh giác nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại.