Hà Nội nắng nóng nhất cả nước trưa nay, miền Bắc mưa to từ đêm 27/5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C…

Dự báo ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài đến ngày 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5. Khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.