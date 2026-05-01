Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 42 độ C

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo ngày 23-24/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ tại nhiều khu vực.

Từ ngày 23 đến 24/5, Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Trong khoảng thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo từ ngày 23 đến 26/5, Hà Nội hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất lên đến 42 độ C.

Cụ thể, trang này dự báo vào trưa và chiều ngày 24/5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên đến 41 độ C. Sang đến ngày 26/5, nhiệt độ tại Hà Nội thời điểm 13-15h được dự báo vượt ngưỡng 42 độ C.

Từ ngày 27/5, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động ở 37-38 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 23/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.