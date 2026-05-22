TPHCM và Nam Bộ duy trì mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Ngày 22/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiều mây, ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, mưa rào rải rác gia tăng, cục bộ có nơi xảy ra dông, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ duy trì mưa dông, trên vùng biển khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hôm qua (21/5), TPHCM xuất hiện mưa diện rộng từ sáng sớm với lượng phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm. Tại các tỉnh, thành Nam Bộ, nhiều nơi ghi nhận mưa lớn 24-120mm, có nơi vượt 160mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 23/5, vùng biển TPHCM (bao gồm khu vực trạm Côn Đảo và DK1-7) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cơn dông khả năng đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, đánh bắt hải sản và du lịch trên biển.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại công trình giao thông và hạ tầng dân sinh.