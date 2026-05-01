Hà Nội nóng nhất cả nước, miền Bắc bước vào những ngày "như chảo lửa"

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/5 - ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt tăng mạnh.

Ghi nhận lúc 13h cùng ngày, nhiệt độ phổ biến dao động 35-37 độ C, nhiều nơi vượt 37 độ C.

Đáng chú ý, Hà Nội trở thành một trong những khu vực oi bức nhất cả nước khi trạm Sơn Tây ghi nhận 37,7 độ C, trạm Láng 37,6 độ C; trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) đạt 37,3 độ C.

Dù nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở ngưỡng 37 độ C, cảm giác thực tế ngoài trời tại Hà Nội và các đô thị lớn còn khắc nghiệt hơn nhiều do độ ẩm lúc 13h chỉ khoảng 50-55%, kết hợp hiệu ứng bê tông, mặt đường hấp nhiệt.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 24/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, bước vào giai đoạn gay gắt nhất của đợt này.

Trong ngày 24-25/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất chỉ còn khoảng 40-45%.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng lưu ý, ngày 25/5, trọng tâm nắng nóng có xu hướng dịch mạnh vào miền Trung. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Cùng thời gian này, miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày là từ 11h đến 16h. Người dân được khuyến cáo hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chủ động bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa để giảm nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc đột quỵ.

Đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ được dự báo kéo dài đến khoảng 27 hoặc 28/5.

Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng có thể duy trì đến hết 28/5 mới dần suy giảm.

Các chuyên gia nhận định giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng rơi vào khoảng 25-27/5. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C; riêng một số khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế không loại trừ khả năng vượt 39-40 độ C.

Đáng chú ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại những khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời. Sau đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết nhiều khu vực có xu hướng chuyển mưa giông.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 28-30/5 cũng có mưa rào và giông rải rác.

Tại Nam Bộ, từ đêm 25 đến 27/5 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối nhưng ban ngày vẫn có nắng nóng.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa giông vài nơi. Riêng Nam Tây Nguyên từ đêm 25/5 trở đi có xu hướng gia tăng mưa giông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khi xuất hiện mưa dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.