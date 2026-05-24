Miền Bắc, Trung Bộ bước vào đỉnh điểm nắng nóng, Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng, khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngày 24/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm nhiều khu vực với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C như: Láng (Hà Nội) 39,7 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ C; Hòa Bình (Phú Thọ) và Bắc Ninh 39,4 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong các ngày 25-26/5, các khu vực trên tiếp tục bước vào giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Riêng tại Hà Nội, ngày 25/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 40 độ C.

Từ đêm 25 đến ngày 28/5, thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng đêm 28 đến 29/5, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng, chấm dứt đợt nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi là những khu vực có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt nhất cả nước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Ngày 25/5, dự báo nắng nóng đỉnh điểm (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng lưu ý, Trung Bộ còn chịu tác động của hiệu ứng phơn, hay còn gọi là gió Lào, khiến nền nhiệt tăng cao và mức độ nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Nắng nóng tại Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5; khu vực Trung Bộ duy trì đến khoảng ngày 28/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đường như bê tông, đường nhựa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 25/5, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Trang này dự báo, thời điểm 13-16h, nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên đến 42 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 25/5, các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.