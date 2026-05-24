TPHCM và Nam Bộ nắng nóng 36 độ C, chiều tối nhiều nơi có mưa

Ngày 24/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng khu vực miền Đông xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C. Đến chiều tối, nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chiều 23/5, nhiều khu vực ở TPHCM đang nắng gắt bất ngờ xuất hiện mưa dông. Thời tiết thay đổi nhanh khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Đến gần tối, mưa tiếp tục xuất hiện tại các phường Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng và các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông là hình thái thời tiết đặc trưng trong giai đoạn đầu mùa mưa ở Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế di chuyển dưới mưa lớn, chú ý an toàn khi tham gia giao thông và đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.