Ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời tiết TPHCM từ sáng đến trưa khá oi bức. Tuy nhiên, đến khoảng 14h30, khi trời vẫn đang nắng mạnh tại các khu vực như phường Thủ Đức, Linh Xuân, Tam Bình... bất ngờ xuất hiện mưa lớn.

Cơn mưa đến đột ngột khiến nhiều người dân không kịp trở tay, phải dừng xe trú mưa dưới mái hiên, cầu vượt. Mưa dông kèm gió giật mạnh cũng khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều khu vực ở TPHCM đang nắng gắt bất ngờ đổ mưa lớn trong chiều 23/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khoảng 30 phút, mưa giảm dần rồi tạnh. Tuy nhiên, bầu trời vẫn âm u, xuất hiện nhiều mây đen, khả năng mưa dông tiếp tục xảy ra vào chiều tối.

Sáng cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa kèm dông tại nhiều khu vực xã Phước Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp trong cơn dông.