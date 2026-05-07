TPHCM mưa dông vào chiều tối

Ngày 7/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lục địa suy yếu và dịch dần ra phía Đông, hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định, sau đó nâng trục dần lên phía Bắc. Nhiễu động gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực.

Hình thế trên khiến thời tiết TPHCM và Nam Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Ban ngày, áp cao cận nhiệt đới chi phối làm trời ít mây, nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, nhiễu động gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp tạo điều kiện hình thành mây dông vào chiều tối, gây mưa rào và dông.

Mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối ở TPHCM và Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng bị nén, đẩy dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên qua Bắc Trung Bộ, đến khoảng ngày 11/5 sẽ hạ trục trở lại khu vực Nam Trung Bộ, sau đó suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Do đó, những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng vào trưa và chiều. Về chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dông lốc có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, hạ tầng.

Từ hôm nay đến ngày mai, vùng biển TPHCM có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa phổ biến từ 4km đến 10km.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Đặc biệt, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.