Miền Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối đón mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 4 đến sáng 5/6, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 100mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc cũng gia tăng.

Dự báo ngày 4/6, miền Bắc có mưa lớn diện rộng (Ảnh: Hải Long).

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

Trong khi đó, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực trên cả nước.

Dự báo ngày 4-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nắng nóng gay gắt tiếp diễn, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định trong các ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 8/6, nắng nóng tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người thường xuyên làm việc ngoài trời.

Dự báo thời tiết ngày 4/6 các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.