Nam Bộ ngày nắng nóng 34 độ C, chiều tối có mưa dông

Ngày 5/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó duy trì cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định, trong khi nhiễu động gió Đông trên cao vẫn tồn tại trên khu vực Nam Bộ.

Dưới tác động của hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ hôm nay phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, đeo găng tay chống nắng khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa suy yếu và lệch dần ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc hình thành trở lại, nối với vùng áp thấp phía Tây, sau đó bị nén và đẩy dần xuống phía Nam bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì hoạt động ổn định, khoảng ngày 8-9/5 nâng trục lên phía Bắc qua Bắc Trung Bộ, đến ngày 10/5 lại hạ trục xuống phía Nam Trung Bộ rồi suy yếu, rút dần ra phía Đông.

Với hình thế trên, trong những ngày tới Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ trong những ngày nắng nóng, cũng như các hiện tượng cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.