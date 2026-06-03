Miền Bắc, miền Trung có nơi nắng nóng đến 39 độ C, phía Nam mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng dịu hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 3-4/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hai ngày tới, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 6/6, nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ, đến khoảng chiều tối và đêm 8/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc nắng nóng đến hết tuần (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/6 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.