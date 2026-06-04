Miền Bắc sắp hứng mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa trên 130mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (4/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 3 đến 8h ngày 4/6, tại một số nơi vượt 50mm như: Kim Bon (Sơn La) 60mm, U Minh (Cà Mau) 105mm, Bắc Ruộng (Lâm Đồng) 53mm.

Dự báo chiều tối và đêm 4/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 130mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Dự báo chiều tối nay nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo chiều và tối nay có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động các biện pháp phòng tránh.