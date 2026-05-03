TPHCM và Nam Bộ duy trì nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Ngày 3/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ duy trì cường độ ổn định, trong khi các nhiễu động trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn, chi phối thời tiết khu vực.

Do ảnh hưởng của hình thế trên, Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông có xu hướng gia tăng do nhiễu động trên cao hoạt động tốt.

Nam Bộ dự báo ban ngày nắng nóng, đến chiều tối một số khu vực có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3-10 ngày tới, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Đồng thời, một rãnh áp thấp có trục khoảng 4-7 độ vĩ Bắc có khả năng hình thành và nâng trục dần lên phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút ra phía Đông và hoạt động mạnh hơn vào 1-2 ngày cuối thời kỳ dự báo, khiến thời tiết có nhiều biến động hơn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nền nhiệt cao vào buổi trưa và chiều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan tim mạch.

Bên cạnh đó, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng.

Trên vùng biển TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ, thời tiết phổ biến mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm còn 4-10km khi có mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m.

Người dân và tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh rủi ro.