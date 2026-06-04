Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026

Đêm 3/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đây là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.

Lúc 22h, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24-36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi ra ngoài Biển Đông, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Do tác động của áp thấp nhiệt đới ngày 4/6, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Sóng biển cao 2-4m, biển động. Các khu vực trên cũng xuất hiện mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định trong tháng 6 có khả năng xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, song ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình mỗi năm, Biển Đông xuất hiện khoảng 12,7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 5,1 cơn ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền nước ta.

Song cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh, có quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và có thể gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Từ tháng 6 đến tháng 8, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm.