Nam Bộ nắng nóng diện rộng, cảnh báo dông lốc vào chiều tối

Ngày 4/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ ban ngày tại khu vực miền Đông có xu hướng tăng. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng vùng ven biển dao động 32-34 độ C.

Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi, có điểm mưa vừa, cục bộ mưa to. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại khu vực biên giới phía Tây.

Tại Tây Ninh, thời tiết được dự báo diễn biến xấu hơn so với các khu vực lân cận. Mưa dông xuất hiện diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to; trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, lốc, sét và mưa đá. Ban ngày, nắng nóng vẫn duy trì trong khoảng 11h30-15h, nhiệt độ cao nhất từ 35,5-36,5 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá hoặc mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sau những ngày nắng nóng, mưa dông thường kèm theo các hiện tượng cực đoan. Khi mưa dông xuất hiện, mây thấp, gió mạnh và nhiệt độ giảm nhanh, người dân cần chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.