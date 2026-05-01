TPHCM và Nam Bộ giảm dần nắng nóng, có mưa chiều tối

Ngày 1/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông Nam, nối với rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ ít biến đổi về cường độ, nhiễu động trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn.

Từ hôm nay đến ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, thiết lập rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, Nam Bộ duy trì nắng nóng vào ban ngày, có nơi nắng gay gắt; đêm không mưa. Từ ngày 1/5 trở đi, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Chiều tối và tối, khu vực có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng có xu hướng giảm dần ở TPHCM và các tỉnh Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến ngày 2-3/5, khu vực duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa; chiều tối và tối có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại TPHCM, ngày 1/5 duy trì nắng nóng, đêm không mưa. Chiều tối có mưa dông vài nơi, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C, khu vực ven biển 32-33 độ C.

Trong khoảng ngày 2-3/5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, ban ngày nắng mạnh, chiều tối thường xuất hiện mưa dông. Sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Người dân cần chủ động phòng tránh.