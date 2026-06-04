Miền Bắc mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to trên 120mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo số liệu quan trắc, lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 4/6 tại một số nơi vượt 70mm, như: Trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) đạt 89,6mm, trạm Tam Kim (Cao Bằng) đạt 78,2mm.

Dự báo ngày 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt 100mm trong 3 giờ.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 5/6, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.