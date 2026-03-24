Nắng nóng kéo dài ở Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ cháy nổ

Ngày 24/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển dần lên phía Bắc và lấn về phía Tây. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Người dân TPHCM mệt mỏi khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục 22-24 độ vĩ Bắc sẽ bị nén và đẩy dần xuống phía Nam do ảnh hưởng của bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc. Khoảng ngày 27-28/3, áp cao lạnh tăng cường yếu xuống phía Nam.

Hôm nay (24/3), thời tiết toàn khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa, miền Đông xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; cao nhất ghi nhận tại Tây Ninh ở mức 35,5 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 35-55%, thấp nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) khoảng 33,7%.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C, độ ẩm từ 35-45%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11h đến 15h.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng ở mức cao. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.