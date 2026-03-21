Nam Bộ nắng nóng gia tăng, TPHCM có nơi trên 35 độ C

Ngày 21/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, ban đêm trời không mưa, không khí tương đối mát mẻ, nhiệt độ phổ biến từ 22-26 độ C. Riêng khu vực phía Bắc miền Đông như Phước Long, Tà Lài (Đồng Nai), nhiệt độ có thể xuống dưới 22 độ C.

TPHCM gia tăng nắng nóng vào buổi trưa (Ảnh: Minh Triết).

Do tác động của khối không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển ra phía Đông, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng, khiến nhiệt độ khu vực tăng cao vào ban ngày. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt từ 33-35 độ C, khu vực ven biển dao động khoảng 31-33 độ C.

Tại TPHCM, thời tiết mây thay đổi, không mưa. Ban đêm trời khá mát với nhiệt độ từ 24-25 độ C. Ban ngày nắng mạnh, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 35 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, thời tiết toàn khu vực tiếp tục ổn định, ít mưa, ngày nắng. Đặc biệt, vào khoảng 14h-15h, cảm giác oi bức, nóng nực gia tăng rõ rệt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tình trạng nắng nóng kéo dài kèm hanh khô làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đồng thời có thể tác động xấu đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ, dễ phát sinh các bệnh về hô hấp và tim mạch.