TPHCM và Nam Bộ nắng nóng 33-36 độ C, cảnh báo sốc nhiệt

Ngày 22/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết khu vực có nắng từ sáng sớm và kéo dài đến chiều. Nhiệt độ tăng cao vào giữa trưa, phổ biến 33-36 độ C; riêng các tỉnh ven biển không khí dễ chịu hơn, nền nhiệt dao động 32-33 độ C.

Trong 24-48 giờ tới, rãnh thấp có trục khoảng 22-24 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ lấn về phía Tây. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến yếu trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Người dân TPHCM mắc võng tránh nắng (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp trục 22-24 độ vĩ Bắc còn duy trì. Đến ngày 27/3, rãnh này có xu hướng bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc, qua khu vực Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ duy trì cường độ yếu đến trung bình.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết nắng nhiều và hanh khô kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ; đồng thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tim mạch ở người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, nắng nóng gay gắt vào buổi trưa có thể gây mất nước, say nắng, sốc nhiệt nếu làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào khung giờ 11h-15h, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi di chuyển.