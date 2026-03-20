Nguyên nhân khiến TPHCM ngày nắng nóng, đêm se lạnh

Ngày 20/3, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sự khuếch tán nhẹ của không khí lạnh khiến nền nhiệt ban đêm giảm, trong khi ban ngày vẫn duy trì nắng nóng. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 22-25 độ C, riêng khu vực phía Bắc có nơi dưới 22 độ C, trời se lạnh.

Ban ngày, mây có xu hướng tăng so với 24 giờ trước, nhưng trưa chiều giảm mây, trời nắng; có nơi xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt 33-35 độ C, khu vực ven biển dao động 31-33 độ C.

TPHCM ban ngày nhiều nắng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại TPHCM, mây thay đổi, trời không mưa. Ban đêm khá mát với nhiệt độ khoảng 24-25 độ C. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, thời tiết khu vực tiếp tục ổn định, ít mưa, ngày nắng. Vào khoảng 14h-15h, cảm giác oi nóng gia tăng rõ rệt. Dự báo chiều tối 20-21/3 có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, cục bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, thời tiết nắng nhiều, hanh khô làm gia tăng nguy cơ cháy nổ; đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, dễ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.

Nhiệt độ cao làm mặt đường có thời điểm xuất hiện hiện tượng “ảo ảnh” (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng hai (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20-21/3.

Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt khoảng 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc trên báo động II khoảng 0,05m), xuất hiện lúc 5h-7h và 17h-19h. Trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,60-1,65m (xấp xỉ hoặc trên báo động III khoảng 0,05m), lúc 6h-8h và 18h-20h.

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông trên địa bàn TPHCM.