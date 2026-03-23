TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

Ngày 23/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, không khí lạnh suy yếu đang tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông, chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ.

Trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ đêm không mưa, trời mát, nhiệt độ thấp nhất dao động 22-26 độ C. Ban ngày, nắng xuất hiện sớm và kéo dài đến chiều; cường độ nắng tăng nhanh vào giữa trưa.

Nắng nóng có xu hướng mở rộng, nhiệt độ phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Khu vực ven biển, thời tiết dễ chịu hơn, với nền nhiệt dao động 32-33 độ C.

Người dân TPHCM trùm kín người khi lưu thông dưới thời tiết nắng nóng (Ảnh: Nam Anh).

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tân Sơn Nhất là 35 độ C, Nhà Bè là 33,7 độ C. Độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất khoảng 39%.

Trong 24-48 giờ tới, TPHCM tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Độ ẩm dao động 35-50%. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11h đến 15h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp làm tăng nguy cơ hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt; bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và theo dõi sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.