Nam Bộ và TPHCM nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp khiến trời hanh khô

Ngày 27/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, trời hanh khô do độ ẩm không khí giảm thấp.

Trong 24 giờ qua, nắng nóng xảy ra rải rác trên toàn khu vực. Tại Tân Sơn Nhất (TPHCM), nhiệt độ cao nhất ghi nhận khoảng 35 độ C, trong khi độ ẩm thấp nhất xuống còn 39%.

Dự báo trong ngày 27/3, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Nam Bộ và TPHCM, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35-45%, khiến cảm giác oi bức gia tăng. Thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng 12h-15h hàng ngày.

Người dân TPHCM đứng ở dạ cầu tránh nắng khi dừng chờ đèn đỏ (Ảnh: Nam Anh).

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24-48 giờ tới, áp cao lục địa tăng cường yếu lệch về phía Đông, tiếp tục tác động làm rãnh áp thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam và đầy dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua Nam Trung Bộ duy trì hoạt động ổn định.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, sau đó suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu chậm, khoảng ngày 1/4 có khả năng lấn Tây trở lại.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại khu dân cư và khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.