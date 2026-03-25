TPHCM nắng nóng diện rộng, có nơi trên 36 độ C

Ngày 25/3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và lệch dần ra phía Đông, rãnh áp thấp duy trì với trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Gió Đông Bắc duy trì cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Người dân TPHCM đạp xe dưới cái nắng gay gắt vào buổi trưa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có xu hướng bị nén và dịch dần xuống phía Nam, sau đó được bổ sung trở lại bởi khối áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc.

Khoảng ngày 27-28/3, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc, qua Trung Trung Bộ và ít biến đổi về cường độ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ duy trì ở mức yếu đến trung bình.

Tại khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tân Sơn Nhất 36 độ C, Sở Sao 35,1 độ C; độ ẩm thấp nhất khoảng 39%.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 35-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 12h đến 15h hằng ngày.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng cao điểm vào buổi trưa, uống đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và chú ý phòng ngừa nguy cơ say nắng, cháy nổ do thời tiết hanh khô, oi bức.