Bão Sinlaku khả năng mạnh lên thành siêu bão, có thể giật trên cấp 17

Chiều 12/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia quốc gia cho biết sau 2 ngày mạnh lên thành bão, đến 13h chiều nay, bão Sinlaku (cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay) đã mạnh lên cấp 15 (xấp xỉ cấp siêu bão), giật trên cấp 17 và hiện vẫn còn cách Philippines khoảng 3.000km.

Theo phân tích từ số liệu vệ tinh, bão Sinlaku đang trong quá trình tăng cường độ nhanh, mắt bão rõ nét, vùng mây đối lưu phát triển mạnh và hoàn lưu đối xứng.

Cơ quan khí tượng nhận định các điều kiện môi trường trên vùng biển thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao, thông lượng nhiệt từ đại dương dồi dào, độ đứt gió tầng cao yếu tạo điều kiện để bão tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới.

Bão Sinlaku khả năng mạnh lên thành siêu bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng mạnh lên thành siêu bão và đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Cơ quan khí tượng dự báo cường độ của siêu bão Sinlaku mạnh nhất khoảng cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Theo dự báo, sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổi hướng một lần nữa thành hướng Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16-17/4, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông của Nhật Bản và cường độ sẽ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện tại, các dự báo bão đều cho thấy bão sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông.