Nắng nóng gay gắt tại miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 10/4, khu vực từ Nghệ An đến Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ rất cao như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-45%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số nơi ghi nhận mức nhiệt cao như: Phù Yên (Sơn La) 39,8 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,1 độ C, Trà My (Đà Nẵng) 38,7 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,4 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Ayunpa (Gia Lai) 37,8 độ C, Phước Long (Đồng Nai) 36,9 độ C.

Dự báo từ ngày 11 đến 12/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 35-40%.

Nắng nóng gay gắt tại miền Trung (Ảnh: Dương Nguyên).

Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-45%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 14-15/4, nắng nóng tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần; khu vực Trung Bộ giảm nhiệt từ khoảng 16 đến 17/4.

Do tác động của nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 11/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.