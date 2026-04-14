Siêu bão Sinlaku đang đổi hướng, Biển Đông thoát nguy hiểm

Sáng 14/4, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lúc 9h cùng ngày, tâm siêu bão Sinlaku đang ở cách đảo Saipan (thuộc quần đảo Bắc Mariana) hơn 100km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17 (khoảng 210km/h). Như vậy, so với chiều 13/4, siêu bão Sinlaku đã liên tục giảm cấp.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, quét qua quần đảo Bắc Mariana, với trọng tâm là hai đảo Saipan và Tinian, cường độ có thể suy yếu dần.

Đến 9h ngày 15/4, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Bắc Mariana. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có khả năng suy yếu xuống 185km/h (tương đương cấp 16).

Vị trí siêu bão Sinlaku (Ảnh: Windy).

Những ngày sau đó, bão đi theo hướng Bắc rồi Đông Bắc, cường độ có khả năng tiếp tục suy yếu.

Hình ảnh vệ tinh từ trang Windy thể hiện mắt siêu bão Sinlaku đang rất rõ nét, tròn xoe, hoàn lưu rộng hàng trăm km, đối xứng.

Siêu bão Sinlaku đang cách Biển Đông khoảng 3.000km và với dự báo hướng di chuyển trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định siêu bão này không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão. Đây cũng là lần thứ ba kể từ năm 1977 mới xuất hiện một siêu bão trong tháng 4, trước đó là siêu bão Surigae năm 2021.

Tính từ đầu năm đến nay, Sinlaku đang là cơn bão mạnh nhất thế giới với áp suất trung tâm 905hPa, vượt qua bão Maila ở khu vực Úc (924hPa).

Với áp suất trung tâm như trên, các chuyên gia thời tiết đánh giá đây là một siêu bão cực kỳ mạnh, có sức tàn phá lớn, bất kỳ khu vực đất liền nào nằm trên đường đi của bão đều sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề.