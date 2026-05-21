Nắng nóng gay gắt lan rộng toàn miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 23/5, miền Bắc nắng nóng gay gắt hơn và lan rộng ra toàn khu vực.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 23/5, các khu vực này nắng nóng gay gắt hơn.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến ngày 27/5.

Các khu vực khác được dự báo ngày trời nắng, riêng khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết ngày 22/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.