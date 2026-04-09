Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9/4 một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 7h ngày 9/4, áp thấp nhiệt đới cách Philippines gần 3.000km với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng nhận định, ATNĐ đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới có thể di chuyển chậm theo hướng Tây và khả năng mạnh lên thành bão.

Sau khi mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026.

Sau đó, theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản.

Dự báo đường đi ATNĐ/bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản (Ảnh: NCHMF).

Về hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng di chuyển vào Biển Đông của nước ta; đây là dạng đường đi điển hình di chuyển theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện tại cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân cho theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão/ATNĐ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn ATNĐ này.