TPHCM và Nam Bộ chiều tối có mưa dông, cảnh báo gió giật mạnh

Ngày 21/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi; mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 3-4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Những ngày qua, TPHCM liên tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối với lượng phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm; gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s).

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động đề phòng mưa lớn cục bộ, ngập úng tại khu vực trũng thấp và các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.